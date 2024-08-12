食用安全｜台中連鎖茶飲店爆食安風波　飲珍珠紅茶「吃到蜥蜴」　女子崩潰：半隻食落肚

【食物安全／手搖飲料／珍珠紅茶／蜥蜴／台灣／清心福全】出外飲食時要注意！台灣台中一名女子在飲用珍珠紅茶時，突然咬到硬物發出「咔嚓」咬碎的聲音，她急忙吐出發現居然是半隻蜥蜴，相信下半身應該吞進肚子了。事後店家勇於承擔責任，陪同女事主到醫院檢查，女事主亦表示不再追究。

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珍珠紅茶喝到一半吞下半隻蜥蜴

綜合內媒報道，台灣一名女子上周六（10日）在網上發文，指自己從連鎖手搖飲料店「清心福全」購買一杯珍珠紅茶，一邊在咀嚼珍珠時，突然「咔ㄔ」一聲咬到硬物。女事主急忙吐出口中異物，發現是一隻蜥蜴的上半身。

▲ 女事主在珍珠紅茶中咬到蜥蜴，並不幸吞掉半隻。（網上圖片）

然而，女事主亦無奈表示，蜥蜴的下半身如無意外應該被女事主剛剛吞下肚。她將經歷和半隻蜥蜴的身軀上載上網，表示噁心。

剛剛購買珍珠紅茶，吃到小蜥蜴了……悲劇的是下半身應該進肚了。

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涉事分店關店清潔 總公司誠意道歉

有不少網民留言，建議女事主盡快到醫院檢查，以防蜥蜴身上帶有不知名病毒或細菌。後來女事主更新帖文，指涉事店鋪「清心福全」就事件已經向女事主道歉，指涉事分店已經停止營業全面消毒店鋪，當日亦有店員陪同女事主一同前往醫院檢查。女事主認為店鋪有誠意處理事情和願意改善，故希望網民都給予店家一個機會好好改善，指「就讓他告一段落了」，平息輿論。

清心福全總公司亦有就事件作出回應，指已有店員陪同女事主到醫院檢查，且檢查結果一切正常。總公司亦承認過失和承擔責任，表示已經立刻通知該店進行全面消毒清潔。

發現食物不潔可向食環署投訴

根據本港食環署資料，如市民在食肆用膳時發現食物不潔、有異物、或不宜食用，可想食環署提出投訴。若市民在進食後感到身體不適，應盡快求醫；如經醫護人員確定為食物中毒個案，診所或醫院會通知食環署及衞生防護中心安排跟進調查。

沙門氏菌常見病徵



據本港食安中心資料，沙門氏菌可透過受污染食物傳播給人類，來源一般為未煮熟肉類、家禽，以及未經加熱殺菌處理的奶、生蛋及蛋製食品等，過往本港就曾發生多宗於食肆食用未徹底煮熟雞蛋而感染沙門氏菌個案。

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3大沙門氏菌高危溫床

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。其中孕婦、嬰幼兒、長者及免疫系統較弱人士較易在受感染後出現嚴重併發症。

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