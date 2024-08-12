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哥登堡餐廳｜土瓜灣原址華麗回歸　最新餐單及定價策略即睇

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

哥登堡餐廳於今年3月結業後，於8月10日華麗回歸，已經重開。

【土瓜灣／哥登堡／扒房／港式西餐／豉油西餐／網絡熱話】

土瓜灣「哥登堡餐廳」近50年歷史，區內經典港式扒房，今年3月31日結業後，街坊廣泛關注去向。哥登堡餐廳近日在原址「全新面貌回歸」，由原老闆任集團顧問，以「經典重現」作招徠，結合原班人馬重開。

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哥登堡餐廳重開

哥登堡餐廳已於8月10日重開，記者8月11日午市繁忙時間現場所見，餐廳入座率近7成。

哥登堡盛大開業，店家還推出「四大承諾」，涵蓋價格、服務、品質及貨源承諾。店方門外貼出大量宣傳品，大量標語介紹。

我們不再是一家餐廳

更是一段歷史的傳承

一個情感的延續

讓我們共同見證這一刻的經典重現

餐廳3月結業後再租出

《香港經濟日報》今年6月18日報道過，當時有市場消息傳出，土瓜灣馬頭圍道440號地下，面積約1200平方呎，市傳剛以約8.5萬元租出，呎租約71元。

資料顯示，該舖前租客為有「平民扒房」之租的哥登堡餐廳，3月底結業。於3月底結業前，大批街坊以為哥登堡餐廳結業，到場排隊幫襯。結果該舖位閒置不到3個月，之後即獲承接。

該舖於8月10日重開，店名同樣是「哥登堡餐廳」。店方稱，未來將以更加飽滿的熱情，和更加專業的態度，為大家帶來更加精彩的用餐體驗。

2023年1月哥登堡餐廳推出的超值鐵板餐。（OPENRICE圖片）

鐵板餐$170送小食

哥登堡餐廳今年8月10日華麗回歸後，推出4款鐵板套餐，於舊區收費$170未加一，隨餐附送一客鮮果沙律或焗田螺半打。

店方承諾，2024年食物價格將保持不變，讓食客感受到物超所值的用餐體驗。

而翻查資料，2023年初店方曾推出優惠套餐，當時全日供應套餐$95，同樣包餐湯餐茶，可揀牛扒或羊扒跟煎蛋飯。

哥登堡餐廳重開，土瓜灣街坊普遍都十分關注，尤其關於價格、服務、品質等話題，都成為網上熱烈討論焦點。

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