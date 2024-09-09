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法證先鋒VI劇透丨第1集至大結局劇情預告　日本警方通知星拍收到寶英求救電話【不斷更新】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤參演。

故事講「滅罪鐵三角」法證部高級化驗師余星柏（黃宗澤飾）、重案組高級督察井浩然（袁偉豪飾）及法醫科高級醫生范佩清（蔡潔飾），帶領各自的精英團隊，調查不同離奇命案，用專業的法證科學、精密的法醫知識、嚴謹的執法精神追尋真相，要還生者公道，替死者雪冤。

星柏、浩然與佩清只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們在愛情道路上，卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏、浩然本要與伴侶邁入人生的新階段，怎料波折橫生；佩清未能放下故人，無法解開心結……

法證先鋒VI倖存者的救贖丨佘詩曼大方為《法證6》宣傳造勢　黃宗澤妙回引關注

法證先鋒VI：倖存者的救贖》

《法證先鋒VI：倖存者的救贖》劇情預告

法證先鋒VI丨第1至5集劇情預告

法證先鋒VI丨第6至10集劇情預告

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