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娛圈喜事丨毛舜筠見證長女區令山出嫁眼紅紅　毛姐不捨愛女定居美國

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

毛舜筠見證女兒出嫁！

毛舜筠（毛姐）跟導演兼美術指導區丁平結婚30年，婚後誕下兩位千金區令山和區亦山，毛姐的28歲大女區令山今日於美國舉行婚禮，毛姐一家前往當地觀禮，見證女兒出嫁。

愛女出嫁毛姐眼紅紅

毛姐於社交網分享大女的結婚照兼寫道：「女兒在充滿愛的保護和包圍下展開人生新的一頁！除了感恩還是感恩」，曬得一身古銅膚色的區令山穿上簡約款式的婚紗，從照片所見，區令山挽著父親區丁平臂彎進場，另外，見她跟丈夫Andrew開心手挽手歡呼，似乎「禮成」後難掩喜悅！

至於榮升奶奶的毛姐以深綠色雪紡裙襯珍珠頸鏈，一身優雅打扮，見她跟親家奶奶手拖手進場，似乎關係超融洽，或許不捨愛女出嫁，見毛姐眼紅紅。

娛圈暖媽丨毛姐為遷就細女搬往山頂　毛舜筠不捨大女嫁到美國：呢個係我最難過

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毛舜筠與鄭丹瑞分享保養秘訣　毛姐：重視健康無肥人

向來重視家庭生活的毛姐，不時分享享天倫的相片，除一起旅行外，毛姐更跟女兒一起做gym，母女感情要好。

毛姐早前接受鍾慧冰的個人頻道節目訪問，被問及大女出嫁時說：「我諗我最唔捨得唔係佢結婚，係佢將會定居好遠，(美國？)，對呀，呢個係我最難過，一諗起佢會長時間喺嗰度。希望佢多啲返來又好，我過去又好，可以見下佢。」

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