日本地震丨台灣網紅夫婦遊東京遇地震　於社交網發文報平安

▲ 台灣網紅「那對夫妻」在東京遇上地震。

【日本地震/日本旅遊/地碾】繼九州宮崎縣在8月8日發生7.1級強震後，8月9日7:57pm神奈川縣亦發生5級地震，東京亦達3級震度日本氣象廳估計未來一星期很大機會有巨大地震。

身在東京旅遊的台灣網紅「那對夫妻」Kim（京燁）、Nico（品筠），就收到了緊急地震警報訊息，並指：「警報響的時候，大家都好淡定」。

日本地震｜日本宮崎縣7.1級地震 驚人預言漫畫指明年亞洲大災難？



▲ 台灣網紅夫婦「那對夫妻」遊東京遇地震。（IG圖片）

▲ Kim收到了緊急地震警報。

▲ 一家四口（Facebook圖片）

▲ 一家四口（Facebook圖片）

▲ Kim（京燁）、Nico（品筠）

▲ Kim（京燁）、Nico（品筠）



日本地震｜台灣網紅夫婦報平安

在上周五（8月9日），Kim在社交網公開手機的地震警報畫面，並寫道：「第一次在日本遇到地震還有警報！！報個平安～～～（我們在東京）」Kim更請大家要多注意安全。

網民留言：「平安無事最重要」、「我也在東京，吃飯吃到一半警報就響 」、「警報大響整個都嚇飽了」、「祝所有日本居民和旅客平安大吉 」。

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