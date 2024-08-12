潘展樂｜剪髮被問「你識唔識潘展樂？」　男飛魚秒回髮型屋老闆超激動：發達啦

▲ 中國男飛魚潘展樂在上海剪髮時被問「你識唔識潘展樂？」，潘展樂坦白道：「我就是」，髮型屋老闆驚喜到高呼如中六合彩。

【巴黎奧運/潘展樂/男飛魚/奧運冠軍/破世界紀錄】中六合彩難些還是遇見世界第一更難？中國男飛魚潘展樂在巴黎奧運100米自由泳破下世界紀錄，人氣大增，他日前已從巴黎乘飛機回國，然後到訪上海一間髮型屋，其間髮型師在聊天時才驚悉原來對方便是奧運冠軍，立即在網上進行鋪天蓋地的宣傳，令髮型屋瞬間爆紅起來。對於這次的幸福偶遇，令髮型屋老闆大呼行運，「難過中500萬！」

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潘展樂｜髮型師問男飛魚：你認不認識潘展樂？

綜合內地媒體報道，上週四（8月8日）潘展樂與同行兩名友人光顧某髮型屋剪頭髮，當時為潘展樂理髮的髮型師名「阿晶老師」。阿晶指出，潘展樂當時戴了一個口罩，十分低調，所以一開始並沒有認出對方來。

理髮途中，阿晶察覺對方身形魁梧，便問及他的職業，然後潘展樂便回答是一名運動員，當時巴黎的比賽進行得如火如荼，於是他順勢追問對方，

有個叫潘展樂的你認不認識他？

然後對方毫不避諱地坦承，

我就是。

阿晶稱，當時他是「叫起來了」，並告訴店長、同事：「世界冠軍來了！」不過由於當時情況太突然，阿晶並沒有與潘展樂合照，事後他對此也表示十分可惜，「因為我個人比較靦腆，我不好意思的。」

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潘展樂｜剪輯閉路電視宣傳立即爆紅

事後，髮型屋老闆盡力爭取成名的機會，他把當時潘展樂到訪的閉路電視剪輯出來，並把阿晶為其剪頭髮的片段也一併放到網上，進行一系列的宣傳，其中一段影片更有超過500萬人次的瀏覽，人氣可見一斑。而在社交平台上，髮型師阿晶在自我介紹加入了「給奧運冠軍理過髮」的頭銜。

一如所料，髮型屋的知名度瞬間大幅提升，除了整體的營業額增加，更有不少新客點名要「阿晶老師」剪頭髮，對此老闆直言，「是潑天的富貴！」

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潘展樂｜網民反應不一：不尊重私隱

對此，不少網民們也說想來一個「世界冠軍髮型」，更直言髮型師及老闆是行大運了，「馬上準備直播帶貨」、「真的是，天降貴人，運氣爆表。只要他技術過得去，生意已經扶搖直上！」

不過也有網民提出私隱問題，「人家到店裡消費，你把它錄下來，然後發到網上去，這合適嗎」、「未經潘展樂的允許，把影片放出來合適麼」；更有人認為潘展樂的髮型剪得一般，熱潮過後髮型屋便會回歸平淡。

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