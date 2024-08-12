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日本地震｜地震後信號中斷如何報平安？ 日本推免費災難公共Wi-Fi助聯絡家人

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熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本推免費公共Wi-Fi「00000JAPAN」，提供穩定網絡幫助民眾聯絡家人。

日本氣象廳日前發佈了從未有過的警報——「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，當局預計一周內很大機會在發生大地震。日本位於環太平洋地震帶，每年發生約1,500次地震，其中2011年的311大地震，當時海嘯衝擊日本東北海岸，導致超過1.8萬人死亡。假如身處日本時遇到地震，網絡中斷了，港人在地震發生後如何與親人聯絡？

日本地震｜日本災難用公共Wi-Fi「00000JAPAN」

日本自從311地震以後，考慮到災難發生後，許多民眾要迫切使用網絡聯繫家人或取得救災資訊，但災情往往造成手機基地台信號中斷，導致手機無法連接到網絡的情況。日本政府於是建立災難用公共Wi-Fi「00000JAPAN」，日本更加是全球首個擁有災難用免費網絡服務的國家。

在大規模災難發生後的72小時，身處災區的人只要身處的地方有wifi網絡，於Wi-Fi設定連接SSID「00000JAPAN」，不用任何密碼及認證，即時上網向家人報平安或查詢災區資訊等等。

日本推免費公共Wi-Fi「00000JAPAN」，不用密碼可以連接wifi。

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