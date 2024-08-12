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地鐵MMA丨網傳青島後生仔拒讓座遭長者暴打流血　警方調查揭真相案情神反轉

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 32 分鐘前

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【地鐵/讓座/滋擾/長者打人/】近日內地網上流傳青島地鐵車廂內，一名男長者於暴打一名年青人影片，年輕人於片中面對健碩的長者，卻全程無還手，而網上則有謠傳指是沖突起因是年輕男子不肯讓座所致。事發後，當地警方就事件進行調查，卻發現真相竟是另一版本。

最新影片:

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事發於周三（8月7日），根據網傳影片可見，一名頭戴草帽、身穿白色背心的男長者於地鐵車廂內，向著一名身穿黑色短袖衫的年青人動手。片中，長者的力氣看似十分大，用手先將年輕男按著，令他的頭同身難以動彈，然後再出手捂著及猛摑他的嘴。儘管期間年輕男一度求饒，說「我錯了爺爺」，惟長者未有停手意欲。有目擊者更聲稱年輕男被打至口鼻流血，但全程無還手；長者還大聲說道「現在年輕人這種社會風氣該整頓一下了」。

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同場加映: 網絡熱話｜男子港鐵車廂突失控大嗌　數十人湧向車尾驚慌逃命乘客直擊震撼場面

影片曝光後，網上立即引來熱議，由於網傳雙方爭執原因是年輕男不肯讓座所致，很多網民事後紛紛斥責長者行徑卑劣，並為年輕男抱不平，對老人不斷謾罵。青島警方其後就事件作出調查，惟調查結果卻出乎所有人意料。

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據青島警方發布通報稱，警方現已查找到雙方當事人，調取相關證據，發現雙方沖突原因原來並非讓座問題，而是一開始年輕男先四處滋擾車廂內乘客，長者不堪辱罵，於是出手教訓。警方稱將依發處理事件。

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