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巴黎奧運丨李雯雯克服傷患痛楚衛冕舉重金牌　曾被嘲「一個沒用的胖子」零作為

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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李雯雯以行動證明自己絕對不是無用。

【巴黎奧運/李雯雯/舉重/國家隊/運動員】一連17日的巴黎奧運圓滿落幕，昨日（8月11日）在巴黎奧運舉重項目，國家隊代表24歲的李雯雯在女子81公斤以上級成功衛冕金牌，是中國代表團在今屆奧運的第40金，打破2012年倫敦奧運的39金紀錄，再創北京奧運以外的歷來最佳戰績。

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巴黎奧運丨衛冕舉重金牌

在抓舉比賽中，李雯雯第一把就舉起了130公斤，第二把還輕鬆地舉起了136公斤，排列第一；隨後的挺舉比賽，李雯雯繼續強勢的表現，第一把舉起167公斤，第二把為了建立更強的領先優勢，李雯雯要了173公斤的重量，同樣輕鬆舉起。最終李雯雯以309公斤的總成績毫無懸念地再次獲得冠軍。

李雯雯在微博留言答謝大家：「中國奧運代表團的第40枚金牌，被我拿到啦！經歷了傷病，能再次登上奧運最高領獎台，再次看著五星紅旗升起，這感覺就是高興！美妙！要感謝的太多，感謝國家對我的培養，感謝國家和教練對我的幫助，也感謝每一個為我撐腰的你們。未來的我，依舊不會停下前進的腳步，巴黎奧運會的班，就先上到這啦！」

李雯雯在女子81公斤以上級成功衛冕金牌

巴黎奧運丨李雯雯克服傷患

拿到這個奧運金牌絕不容易，背後有着更多的辛酸，李雯雯在去年9月世錦賽，她右肘關節的韌帶和肌肉相繼受傷，令她錯過杭州亞運和國際舉聯卡塔爾大獎賽，訓練也變得不太順利。

當時不但令其身體有所困擾，從而心理上亦有影響，早前李雯雯受訪說：「這個傷病很嚴重，剛開始很痛，胳膊是伸不直的狀態，會讓我的心裏犯怵。」

即使過程艱辛痛苦，終李雯雯克服傷患痛楚，在巴黎奧運衛冕舉重金牌，令人鼓舞。

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巴黎奧運丨曾被嘲沒用的胖子

而且，她小時候的經歷令其養成強大的內心，12歲就接近1.7米高﹑體重更接近90公斤的李雯雯，當時有位舉重教練到其學校選拔人材，雖然體育老師推薦李雯雯，但教練卻認為她太胖，不適合舉重，更被標籤了「一個沒用的胖子」。

其父親得知教練這番話後，也認為她不行，說：「你這麼胖，幹甚麼甚麼不行，吃甚麼甚麼沒夠，學習還不好。」
李雯雯之後輾轉找到體校校長，恰巧校長之前是舉重運動員，且體校舉重項目缺少大級別運動員，李雯雯就此留在體校訓練。

巴黎奧運丨加入國家隊

2014年8月，她揹起背囊，獨自往福建接受筆重訓練，並很快加入國家隊。2019年，她參加中日韓友誼賽暨奧運測試賽，賽前在教練鼓勵下，試舉185公斤，豈料一試成功。她坦言從沒想過，當時只抱著試一試的心態，自此創下多項紀錄保持者。

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巴黎奧運丨少女心爆發

另外，私下的李雯雯非常有少女心，加上其趣怪活潑性格，有「大寶貝」的稱號，原來她最愛的卡通公仔是《反斗奇兵》入面的士多啤梨熊勞蘇。

除出發巴黎奧運時背囊都有掛着勞蘇公仔外，原來她北京的住所整間房都是充滿勞蘇熊公仔和擺設，全部粉紅色系列，相當可愛。

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