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微涼之夏丨郭靜馮允謙陳蕾梁業聲演第二周單元故事　穿插不同年代歌曲勾聽眾回憶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 49 分鐘前

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《微涼之夏》陳蕾及梁業

商業電台65周年台慶廣播劇《微涼之夏》邀得影帝林家棟首度獻聲，夥拍林海峰分別飾演劇中主角「楊雲峯」及「宣子晴」，並由林家謙及呂爵安分別聲演二人之少年版。

《微涼之夏》踏入第二周（8月12至16日）邀得郭靜、馮允謙、陳蕾，以及ERROR隊長梁業（Fatboy）特別客串。

郭靜闊別多年再聲演

第二周特別邀請闊別電台多年的郭靜（Lois），聲演其中一個單元故事中黃太一角。黃太結婚十年，半年前丈夫行山時不幸猝逝。有一日，黃太收到迷你倉來電，指丈夫未有續租，黃太才知道丈夫租了倉，收藏了大量書籍、影碟、未開盒的玩具，以及一部錄音機，內有一盒錄音帶，錄下了一把女聲的深情說話，黃太懷疑亡夫生前有段婚外情。

Lois在90年代加入商台成為DJ，開創了將流行曲配上戲劇版讀白，曾聲演多個大受歡迎的廣播劇，其中《戀愛1/2》主題曲《未完的小說》亦是由郭靜作曲。

為了商台65周年廣播劇，郭靜靚聲重現，參演其中一個單元，亦勾起了她當年錄廣播劇的美好回憶：「當年錄《戀愛1/2》，喊住講咗一句『原來我已經好耐無戀愛過啦』，在場嘅同事全部都眼濕濕，可能大家都有同感啩，廣播劇就係有呢種感染力。」

Lois今次重遊舊地，重遇很多舊同事、老拍檔，讓她有很大感觸：「雖然已經唔係同一班人，不過呢個空間好似一直停留咗喺嗰個時間咁。錄音室啲咪、耳機、枱枱櫈櫈，甚至乎係CD架上嘅CD，同我離開嘅時候一模一樣。不過，見番啲舊同事好開心，大家都身體健康，又認得我。我好敬佩喺度做咗咁多年嘅商台同事，佢哋貢獻咗好多時間同心力，好值得我哋致敬，你哋係最好架！」

《微涼之夏》郭靜

不同年代歌曲勾起回憶

《微涼之夏》每一集都會穿插不同年代的歌曲，第八、九集故事發生在卡拉OK盛行的年代，聲演楊雲峯的林家棟及呂爵安唱出陳百強的歌曲《不再問究竟》、《一生不可自決》及《等》。

陳蕾則演繹王菲的《執迷不悔》及《夢中人》，又與Fatboy合唱《相逢何必曾相識》及《魚蛋歌》（芝See菇Bi Family 廣播劇《36計》插曲），以經典歌曲勾起聽眾難忘回憶。

《微涼之夏》陳蕾

陳蕾梁業聲演卡拉OK情緣

陳蕾飾演卡拉OK服務員 Zena，每晚打烊後都會獨自在卡拉OK房唱王菲的歌。中學時憑《夢中人》贏過歌唱比賽，為了現實放棄成為歌手的夢想。有一晚，不知誰人預先錄下了Zena歌聲，並在打烊後的卡拉OK播放出來。Fatboy 飾演暗戀Zena的同事阿強，少爺占則飾演經理Jonathan。

第一次參演廣播劇的陳蕾，大讚拍檔梁業：「Fatboy 在唱歌方面都算係我後輩，不過佢喺演戲或者聲音演繹上，好快做到好純熟，仲帶動到我嘅情緒，佢真係好適合做廣播劇。今次仲要唱王菲嘅歌，其實都有困難，因為王菲嘅歌都幾高音。」

至於同樣是廣播劇新手的Fatboy指：「因為曾經做過配音工作，所以今次好易上手。第一次錄廣播劇好好玩，因為我同陳蕾成日想改劇本、加對白，不過諗諗下又唔可以玩得咁盡，始終都要跟番劇本做。」

《微涼之夏》梁業

馮允謙獲林海峰幫助

馮允謙飾演宣子晴的瑜珈班同學 David 兼是其忠實粉絲，David 送了一部 mp3 予宣子晴，勾起宣子晴對楊雲峯有關 Walkman 的回憶。

他指今首度聲演廣播劇的經驗很難忘：「成件事好難，唔係靠表情，只係靠把聲去演，我覺得自己仲有好大嘅進步空間。好開心可以同林海峰（Jan）同場，阿 Jan 真係好專業，幫我去投入角色，所以好快就完成錄音。」

《微涼之夏》馮允謙

商業電台 馮允謙 陳蕾 梁業 林海峰 Error 網絡熱話

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