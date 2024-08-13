親子好去處｜香港濕地公園8.15免費開放　全國生態日多個免費工作坊+優惠【附詳情】

▲ 為響應8月15日全國生態日，政府特別推出多項特別優惠及活動，當日濕地公園免費開放。（梁鑑章攝）

【免費親子好去處／8.15全國生態日／8月15日／香港濕地公園／工作坊／嘉道理農場／TPARK源區／綠在區區】為響應8月15日（星期四）第二屆全國生態日，政府特別推出多項特別優惠及活動，增強大家對環境保護的意識。精彩活動包括濕地公園免費開放、「綠綠賞」特別折日、嘉道理農場動物全接觸、T PARK源區免費工作坊等。

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全國生態日｜1. 香港濕地公園

為慶祝全國生態日，香港濕地公園將於8月15日（星期四）免費開放，並於場內提供免費活動。遊客可在公園內體驗濕地生趣，探訪灣鱷貝貝，觀察各種鳥類、兩棲類及爬行類、和淡水魚類等。

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活動詳情 日期 2024年8月15日（星期四） 地點 天水圍濕地公園路

全國生態日｜2. 「綠綠賞」特別折日

於2024年8月15日，綠綠賞（電子）積分計劃，「綠綠賞」用戶可於手機應用程式以81.5%所需積分兌換心儀禮品的電子禮券，在電子禮券上所註明的「最後使用日期」前到「綠在區區」，憑電子禮券換領禮品。

▲ 全國生態日 - 特別折日海報。（環境保護署）

「綠綠賞」用戶亦可於當日在環保署轄下「綠在區區」的回收環保站和回收便利點（不包括回收流動點），或禮品兌換機，以81.5%所需積分兌換心儀禮品，折扣會以延後回贈方式發放。每款禮品只限一件享折扣優惠。詳情如下：

用戶於「綠綠賞」應用程式內兌換禮品電子禮券，折扣後的分數會直接從用戶賬戶中扣除。

用戶在推廣日內到全港的「綠在區區」或禮物機兌換禮品，用戶會先被扣除禮品原來所需的積分，而折扣差額會在環保署核實兌換紀錄後一星期內（即8月22日或之前）直接發放到用戶的賬戶。

活動詳情 日期 2024年8月15日（星期四） 地點 環保署轄下「綠在區區」的回收環保站和回收便利點或禮品兌換機

全國生態日｜3. T．PARK 源．區免費工作坊

位於屯門的T．PARK[源．區]亦會於生態日當天舉辦免費工作坊，包括製作植物生態瓶及參與探索之旅，親手製作個人專屬的盆栽。活動分為3個時段，每個時段名額50個，有興趣參與的朋友，留意植物生態瓶工作坊須預先報名。

▲ 源遊‧源縱 ─ 植物生態瓶工作坊。（T．PARK源．區）

截止報名日期：2024年8月13日（星期二）中午12時【按此報名】

活動詳情 日期 2024年8月25日（星期日） 地點 環境教育中心一樓T · SPACE [源 · 地]

全國生態日丨4. 環保餐具套及陶塑襟針工作坊

奧海城將於8月16日至8月21日期間進行全國生態日專題展覽，於8月18日（星期日）在奧海城2期地下主題中庭舉辦環保餐具套工作坊及香港蝴蝶陶塑襟針工作坊，參加費用全免，有興趣人士留意報名方法，工作坊名額有限，先到先得。每名參加者只能參與一次工作坊。

▲ 「生態『悠』蹤」全國生態日專題展覽設手作工作坊。（環境及生態局）

環保餐具套工作坊 ：運用早前展覽的物料，升級再造，將舊材料轉化為實用的生活用品

：運用早前展覽的物料，升級再造，將舊材料轉化為實用的生活用品 香港蝴蝶陶塑襟針工作坊：透過觀察陶製模具的蝴蝶塑形，從而認識香港不同蝴蝶的外貌特性

活動詳情 日期 2024年8月16日至8月21日 地點 奧海城二期地下主題中庭

全國生態日｜5. 嘉道理農場、WWF、觀鳥會免費生態導賞團

漁農自然護理署也於薄扶林郊野公園和獅子會自然教育中心舉辦4場生態速查體驗團，讓大家認識香港獨特的自然生態。另外，逾30間非政府機構分別免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊、講座、優惠等，包括︰

嘉道理農場暨植物園生態導賞：蝴蝶萬花筒

香港海洋公園特備節目「斑海豹趣談」

WWF 大埔元洲仔小島古蹟輕快遊

香港科學館呆萌海獅的二三事

博遊生物@香港生物多樣性博物館

新界西北魚塘「漁」樂生態遊

荔枝窩生態導賞遊

馬鞍山礦山在地遊導賞團等

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