  • 29°C
香港時間 : 2024812日 (一) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨奧運雙人韻律泳銀牌緣分傳承 兩人媽媽在80年代是好拍檔代表英國出賽

育兒資訊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

奧運雙人韻律泳比賽銀牌得主，由英國選手Kate Shortman 、Isabelle Thorpe奪得。（法新社）

奧運雙人韻律泳比賽，不少組合都是孿生姊妹，除了外表看來一致之外，也必定更加有默契，訓練這種項目可能會較有優勢吧 。看看今屆的奧運金牌中國隊，以及銅牌的荷蘭隊，都是孿生姊妹，銀牌得主則由英國選手Kate Shortman 、Isabelle Thorpe奪得，她們兩人既不是雙胞胎，也不是姊妹花，卻有着更有趣的情誼。

兩人的母親在80年代，曾經是一對好拍檔，代表英國參賽，如今，這份情誼在她們的女兒身上得到傳承，再度為國家出戰，令人感覺很神奇。

Kate 及 Isabelle 自八歲開始訓練，互相扶持，上一屆2020東京奧運排名14 ，東京奧運之後一度迷惘，感覺不知何去何從，認為好像一直沒有太大的進展，幸好她們並沒有放棄，終於堅持到今日的好成績。

點擊圖片放大
+4
+3

在日常生活中，這樣的跨代情誼無處不在。許多朋友的子女因為家長的關係而認識，從小一起玩耍長大，家長那一代的友誼，透過下一代的連結，得以延續和升華。

父母和子女的關係是血脈相連，而朋友則是天賜的緣分。有一個從小到大一直陪伴在身邊的戰友，是一種無可取代的幸運與幸福。這種從上一代傳承下來的情誼，不僅僅是一種陪伴，更是見證時代流轉及世代的更迭 。

湊得輕鬆啲
IB狀元｜父母放棄補習催谷還快樂童年　耀中IB女狀元憑1個獎逆轉讀書路

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 魏綺珊 愛書愛戲的自由工作者

中小學教育 比賽 演員 中國隊

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】