巴黎奧運丨奧運雙人韻律泳銀牌緣分傳承 兩人媽媽在80年代是好拍檔代表英國出賽

▲ 奧運雙人韻律泳比賽銀牌得主，由英國選手Kate Shortman 、Isabelle Thorpe奪得。（法新社）

奧運雙人韻律泳比賽，不少組合都是孿生姊妹，除了外表看來一致之外，也必定更加有默契，訓練這種項目可能會較有優勢吧 。看看今屆的奧運金牌中國隊，以及銅牌的荷蘭隊，都是孿生姊妹，銀牌得主則由英國選手Kate Shortman 、Isabelle Thorpe奪得，她們兩人既不是雙胞胎，也不是姊妹花，卻有着更有趣的情誼。

兩人的母親在80年代，曾經是一對好拍檔，代表英國參賽，如今，這份情誼在她們的女兒身上得到傳承，再度為國家出戰，令人感覺很神奇。

Kate 及 Isabelle 自八歲開始訓練，互相扶持，上一屆2020東京奧運排名14 ，東京奧運之後一度迷惘，感覺不知何去何從，認為好像一直沒有太大的進展，幸好她們並沒有放棄，終於堅持到今日的好成績。

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在日常生活中，這樣的跨代情誼無處不在。許多朋友的子女因為家長的關係而認識，從小一起玩耍長大，家長那一代的友誼，透過下一代的連結，得以延續和升華。

父母和子女的關係是血脈相連，而朋友則是天賜的緣分。有一個從小到大一直陪伴在身邊的戰友，是一種無可取代的幸運與幸福。這種從上一代傳承下來的情誼，不僅僅是一種陪伴，更是見證時代流轉及世代的更迭 。

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