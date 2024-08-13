正向教育｜暑假宜放低對成績的執念　心理學家教3招提升孩子快樂感

▲ 臨床心理學家張展圖博士指出，暑假宜放低對成績的執念，並分享3招提升孩子快樂感。

當我還在學時，我記得暑假是一個好值得期待及開心的假期，因為終於可以休息，不用天天早起床，不用天天趕功課及可以做很多自己喜歡的事情。來到今天，當我問一些中學及小學生個案時，我卻感受不到他們的期待與快樂，到底是什麼讓到他們少了份期待，而作為家長的你又有什麼留意可以協助提升孩子在暑假的快樂感呢？

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1. 暑假時宜暫時放低對成績的執念

現時坊間有不少成績特訓班，升中/升小面試班，或暑期操卷班，聽到這些名字都應該知道不是輕鬆的興趣班，而是跟上課一樣，或是更機械式的操作，當我聽到有些年輕人跟我說他們的暑假大概會密集式地參加這類課程，我就能理解為何沒有了對暑假的期待。

或許家長們選擇幫孩子報讀這些課程時都是出於愛及關心，源於不想「輸在起跑線」，擔心一放鬆下來就會比其他人慢了。根據「倒U型理論」，當一個人壓力越大，能力表現會越差。當我們休息的時侯，亦是我們腦袋幫助處理我們壓力的時間，讓我們的表現維持在較佳的狀態。暑假就是最佳時間讓孩子恢復能量，暫時放低對成績的執念，發掘其他的興趣，同時讓孩子明白成績不是人生的全部。

2. 善用暑假加強家庭內的連結

要提升孩子的抗逆力，一個安全及可靠的家庭連結是最基本的。計劃一些家庭活動，如一起去遊玩，一起去看一套戲，一起去吃一餐美好的晚餐（或一起預備一餐晚餐），重要的是在一起娛樂愉悅的時間。小朋友都有鏡子行為的傾向，意思是模彷別人的行為及情緒，而因對方而開心都會差生愛的感覺，所以家庭活動的重要性就是在一起的快樂。能夠感受到被愛，孩子會更有勇氣及信心去面對逆境，有需要的時侯更願意主動求助。

3. 增加說話的快樂感

平時上學的時間，家長通常都好像在戰場 （面對功課、測驗及考試的壓力），加上家長自身的工作及生活壓力，有時難免未能平靜，說話可能會比較有傷害性，例如：你好懶、你冇用、對著你好辛苦等等，難免影響了大家的關係。所以我們更應好好運用暑假來練習正向的說話藝術。

同一件事，當我們能從不同角度去理解，結果可以很不同。例如當小朋友未能專心做好練習，可能是因為他們遇上困難，不知道怎樣做，我們可以同孩子講：「似乎你遇到一些挑戰，暫時未能做好這份練習，可能需要多點時間就能完成。」這樣可以能表達到家長有嘗試從小朋友角度去同行，而非直接批判 「你做咁耐都未完成，冇用的！」，孩子才有動力去解決困難，而不是逃避。多點讚賞，多點正向的體諒能為對方帶來幸福感。

最後，記住情緒是有傳染性的，要一起過一個愉快的暑假啊。

▲ 香港心理衞生會精神健康綜合社區中心，臨床心理學家張展圖博士。

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