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反恐首案｜辯方指被告李家田遭警員迫招認　被告因經濟差貪錢留屠龍群組

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，辯方今（9日）續進行結案陳詞。代表被告李家田的大律師陳詞指，原本針對李的證供薄弱，李遭警員「打嚇氹」才作出招認；黃振強負責出錢「飲飲食食」，李因經濟差和貪錢留在屠龍小隊群組。

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7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

代表被告李家田的大律師林芷瑩陳詞指，李不在警方監視名單上，閉路電視沒拍到李，屠龍隊長黃振強於錄影會面中沒提及同謀者吳智鴻會給槍李，因針對李的證供薄弱，不能夠連繫有關串謀，故需要有一支槍聯繫本案的管有槍械罪。辯方指，警方在2020年2月起會見認罪被告彭軍壕及錄取無損權益供詞，彭首次提及吳給了李槍。辯方指，李於同年6月被捕，其招認是警方重組案情後的版本，與彭軍壕的版本相同。

辯方指，李稱自辯是希望法庭給他公義，李在家中被捕時遭多名警員帶入廁所「打嚇氹」，才作出招認。辯方指，有搜查隊警員供稱搜查李的住所時，有一名有組織罪案及三合會調查科警員表示不用搜廁所。辯方指，因為當時有警員對身在廁所的李「打嚇氹」，故沒有人搜查廁所，而控方亦未能解釋原因。

就李被控的管有槍械罪，辯方指黃振強及彭軍壕於錄影會面中，均沒有提及吳給了槍李，彭更稱「行山」後的槍，子彈和彈匣全部由吳拿走。辯方續指，黃一直希望有槍，若李有槍他不會不向李取槍。

辯方指，彭是唯一參與「行山」的控方證人，但他不肯解鎖手機，其供詞沒有獨立證供支持，陪審團不應相信曾發生「行山」試槍和炸彈事件。

辯方指，李因為對社會事件有興趣和搜集資料而加入屠龍，以便日後訪問。另外，李的經濟狀況差，2019年11月時銀行戶口一度只剩餘5元，而小隊的吃喝費用均由黃支付，黃曾給錢李買衣服，辯方問陪審團「你當時呢個經濟狀況，有人俾錢飲飲食食，你會唔會留喺呢個group（群組）？」，並指李留在群組某部分原因是「貪錢」。

就11月17日的荃灣大鴻輝會議，辯方指李當晚7時許仍在理大，但至9時仍稱「等我一陣」，沒可能花近2小時仍未到達荃灣，因此李當時被圍困理大，沒出席會議。即使是計劃前夕被要求到安全屋，李亦前往酒吧消遣而缺席，並獲黃過數500元結帳。

辯方強調，李只是參與了一個飲食和玩樂的群組，絕對沒有參與過涉案串謀，如李的供詞可能屬實，陪審團應裁定李無罪。

聆訊明（13日）續。

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