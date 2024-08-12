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人事任命｜政府委任人工智能資助計劃委員會　冼漢廸任主席

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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港區人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸。（資料圖片）

政府今日（12日）宣布委任人工智能資助計劃委員會，由創新科技及工業局局長孫東委任，成員來自資訊科技、人工智能、公共行政及工商界別，由港區人大代表、互聯網專業協會會長冼漢廸出任主席，非官方委員包括立法會議員簡慧敏，任期3年，由今年8月15日起生效。

童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

政府：數碼港正全速設立超算中心  首階段設施預計於今年内投入服務

政府撥款三十億元推行為期三年的人工智能資助計劃，以資助本地大學、研發機構及企業等善用數碼港人工智能超算中心所提供的算力；加強超算中心的網絡安全和數據保護；以及進行推廣和教育活動等。政府指，數碼港正全速設立超算中心，首階段設施預計於今年内投入服務，數碼港稍後將公布人工智能資助計劃的申請詳情。

委員會負責就人工智能資助計劃的推行，提供有關整體方向、行政及運作模式等意見，以及就合資格的超算中心算力資助申請進行評審，包括具體的資助額度、期限及使用條件等。 

成員名單：
 
主席
——
冼漢廸
 
非官方委員
—————
陳偉聰
簡慧敏
林偉喬
劉雲輝教授
黃仲翹博士
楊強博士
 
官方委員
————
數字政策專員（或其代表）

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