自閉症︱中大研究調節腸道微生物群 有助及早評估自閉症風險

▲ 中大醫學院研究人員，利用腸道微生物開發的自閉症診斷工具，希望及早評估自閉症風險。

國際期刊《自然－微生物學》最近發表了香港中文大學醫學院利用腸道微生物開發的自閉症診斷工具，有助及早評估自閉症風險。研究團隊開發了由31種腸道微生物標誌物組合而成的自閉症檢測工具，靈敏度及特異度分別高達94%及93%，有助及早評估兒童患上自閉症的風險。

中大醫學院進行的自閉症與腸道微生態研究，共招募1,627名有自閉症和沒有自閉症兒童，分析兩者的腸道微生態差異。結果發現，自閉症患者的腸道微生態中，有4組不同界別的微生物群出現變化，包括古菌、細菌、真菌、病毒（14 種古菌、51 種細菌、7種真菌、18 種病毒）、27 種微生物基因及12 種代謝通訊路徑出現改變。研究團隊繼而利用機器學習模型，開發出非入侵的自閉症診斷工具。

團隊亦完成另一項先導研究，顯示調節腸道微生物群能緩解自閉症兒童的感官敏感和焦慮症狀，開拓嶄新的自閉症治療方向。

自閉症屬腦部功能發展障礙，成因普遍認為與遺傳及環境因素相關，愈來愈多證據顯示腸道微生態和中樞神經系統的通訊路徑（稱為「微生物—腸道—腦軸」）出現障礙，與自閉症的形成有密切關聯。

另外，中大醫學院亦完成一項先導臨床研究，透過增強自閉症兒童腸道內的γ-胺基丁酸作為治療方案。γ-胺基丁酸是一種腦部傳遞物質，與自閉症患者感官敏感有密切關聯。團隊研發了一種可以增強γ-胺基丁酸的微生態配方SCM06，向30名4至11歲自閉症兒童提供12星期的療程，並分析他們的症狀變化。

初步結果顯示自閉症兒童服用微生態配方後，可以緩解感官敏感和焦慮症狀15至20%，而且沒有出現不良反應。

▲ 中大醫學院腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授與吳王依雯合照。

直至目前為止，自閉症還未有精確的診斷及根治方法。只透過有系統的教育和訓練，讓患者多與人接觸溝通協助克服障礙。還有另類療法如舌針、顱底骨治療等等。團隊研發的自閉症檢測工具提供客觀的臨床資訊，與現有的自閉症評估相輔相承，或有助縮短自閉症評估服務的輪候時間。

根據中大醫學院最新估算，香港約有2.54%兒童患自閉症，並有上升趨勢。大約每一千人中有一人患病。患者出現溝通、社交障礙及固執的重複行為。

隨著越來越多科研印證，腸道是人體第二個大腦，調節腸道微生態極具潛力成為一種治療自閉症的新方案，有望幫助父母管理孩子的日常情緒問題。

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