公屋輪候｜上樓等約5.5年見跌勢　受惠新界區多條屋邨落成

▲ 公屋輪候時間見進一步回落。（資料圖片）

【公屋申請／輪候時間／房署／房屋署／何生／新何太】房署公布，最新公屋輪候時間回落到5.5年，較對上一季公布下跌0.2年。至於長者一人申請者的平均輪候時間回落0.1年至3.7年。

截至今年6月底，過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者，平均輪候時間下跌0.2年至5.5年；當中長者一人申請者，平均輪候時間回落0.1年至3.7年。截至今年6月底，約有12.31萬宗一般公屋申請，以及約9.15萬宗計分制的非長者一人申請。

今年第二季獲編配入住公屋的一般申請約7,000宗，自2022年第三季以來新高，當中獲編配的長者一人申請佔約900宗。另外，同一季度獲編配的非長者一人申請約500宗。

房署解釋，今季有4,400宗一般申請獲編配入住大埔富蝶邨、青衣長青邨及屯門業旺邨的新單位，當中長青邨及業旺邨的單位均是「公屋提前上樓計劃」下分階段提早落成的項目，兩個項目分別提早9個月及5個月完工，讓公屋申請者提前上樓。

房署強調，在致力加快編配新公屋單位下，加上入住新界區公屋申請者的平均輪候時間相對較短，一般公屋申請者相對較短的輪候時間均反映在今季的平均輪候時間中，所以公屋平均輪候時間在2024年第二季相應下降0.2年至5.5年。

另外，因應房署打擊濫用公屋的成效，以及隨著房委會多個資助出售單位項目相繼落成入伙，包括青衣青富苑、沙田愉德苑、鑽石山啟翔苑和啟鑽苑以及沙田錦駿苑，已上車的公屋前住戶陸續入伙並騰出其公屋單位，可供編配予公屋申請者的翻新公屋單位數目維持於較高水平。

房署展望未來兩至三季的平均輪候時間，受惠於最近這兩季大批入住大埔富蝶邨的一般申請者的較短輪候時間，因此公屋平均輪候時間在2024年下半年會維持平穩，甚至輕微下調。

隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於明年初陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加。

署方有信心「公屋綜合輪候時間」在2026/27年度回落到約4.5年的目標能夠達成。

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