胰臟癌｜婦人不煙不酒無病史　食飽胃脹揭患「癌王」　醫生：愛吃2類食物惹禍

【胰臟癌／癌王／不良習慣／不煙不酒／致癌／胃脹／腫瘤】預防勝於治療，防癌從生活習慣開始。台灣一名50歲婦人不煙不酒，亦無家族病史，突然一個月體重驟降９公斤，平時吃飽後亦會出現胃脹，求醫發現胰臟有腫瘤，且位置接近血管。有當地醫生指出，胰臟癌確診前沒有明顯先兆，一旦發現就已屬晚期，故此建議定期做正規檢查，同時亦要注意生活健康，有２種食物多吃容易致癌。

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台灣禾馨民權內科診所醫生林相宏在其Facebook專頁發文分享病例，指一名50歲的女病人平時沒有不良習慣、不煙酒亦被有慢性病或家族病史，最近一個月感到上腹部不適，平日餐後吃太飽就會感到上腹部不舒服、胃脹，一個月暴瘦9公斤遂求醫。起初醫生為她照胃鏡檢查，發現胃壁有點損傷。隨後在照超聲波發現腹部有個4厘米大的腫瘤，從斷層掃描可見猜測是胰臟癌，腫瘤指標CA199超出正常7倍。由於病人腫瘤很大，位置亦接近血管，故此只能夠做化學治療助腫瘤縮小再作後續治療。

1年前曾做體檢無發現

據了解，女事主早在1年前已做過身體檢查，但當時的腫瘤指標CA199仍是在正常範圍，故此未有發現腫瘤。林醫生表示，通過腫瘤指標發現腫瘤通常已經有一定的嚴重性，然而他推斷女病人的胰臟腫瘤在1年前已經開始產生，若當時有接受精確的胰臟超聲波和胰臟篩檢，及早發現存活率會大大提高。

腫瘤如果小於1公分診斷，早期接受手術，5年存活率可是有80%。

常吃紅肉或加工肉易致癌

林醫生亦提醒，近年罹患胰臟癌人數有上升趨勢，且開始年輕化，有研究發現55歲前的年輕胰臟癌患者上升趨勢比老年病人更快，佔比罹癌病患約10%至15%。故此，建議如果有家族史、糖尿病、肥胖或有吸煙喝酒等不良生活習慣人士要小心。他指出6大高危因素，當中常吃紅肉或加工肉類人士，更容易患癌：

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頭3位高風險因素

林醫生早前亦曾發文指出，罹患胰臟癌的後天成因佔90%，如與個人習慣、環境因素等息息相關；家族成因或遺傳基因佔10%。

而後天因素方面，最高危3大因素如下，當中最高可增加罹癌風險達5倍以上：

高危因素 風險 1 喝酒 5.4倍 2 吸煙 3倍 3 糖尿病 2倍

現4種先兆或已罹癌

林醫生續指，罹胰臟癌前有先兆但不明顯。若初期診斷血糖偏高人士，5年內是罹癌風險最高，有80%患者診斷胰臟癌是會發現有 糖尿病或血糖偏高的症狀 。另有統計發現，50歲以上患糖尿病人士，在3年內有1%機率患上胰臟癌。

另外， 體重急速下降 亦是罹癌先兆；若發現 藥物越來越難控制血糖 ，或 家族內沒有糖尿病患者 ，出現以上4種情況要留意可能是胰臟出問題。

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胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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