劉威煌演唱會HZD合唱經典英文歌掀高潮　30位圈中好友捧場超熱鬧

▲ 《2024劉威煌REunite Concert》

一連兩晚於麥花臣場館舉行的《2024劉威煌REunite Concert》在昨晚（8月11日）圓滿結束，今次演唱會為劉威煌由《超級巨聲》走到《中年好聲音2》來個總結，眾「中年好聲音」一、二生齊來捧場。「輕鬆啲」（HZD）的兄弟們更上台助力大唱經典英文歌，掀起高潮。

來到尾場演出，台上台下同樣精彩熱鬧，超過30位圈中好友齊撐場，包括：一眾「中年好聲音2」的兄弟姊妹齊到場支持，古淖文、黃劍文、陳俞菲、陳蒨葶、王玥、陳燕娜、王學琳等。還有伍仲衡、范振鋒，李思欣、羅啟豪、支嚳儀、胡渭康、范振鋒與太太李思欣、潘慧盈、許文軒、思敏等。

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▲ 《2024劉威煌REunite Concert》

「輕鬆啲」上台力撐

整晚氣氛高潮迭起，威煌完全不留力傾力演出，全晚歌迷不斷和唱又起身跳舞。而一班「輕鬆啲」的兄弟顏米羔、譚輝智、甘永傑、梁浩賢、梁思傑、王嘉明及潘文龍，當然上台力撐兄弟。

眾人驚喜合唱多首經典英文歌，Backstreet Boys的《Everybody》、Spice Girls的《Wannabe》及Boyzone的《Words》，讓觀眾勾起不少回憶，觀眾揮動着熒光棒及亮着手機燈，跟著邊唱邊跳，台下一片燈海。台下的「中2生」更走到台前跟各人握手及尖叫，氣氛high爆。

▲ 劉威煋與HZD。

劉威煌感謝太太

在Encore環節，威煌與觀眾近距離接觸，走到台下跟觀眾握手，唱出《愛之初體驗》，被歌迷瘋狂重重包圍，黃劍文與古淖文更與他一齊合唱。

威煌感謝觀眾由《超級巨聲》到《中年好聲音2》對他的支持，他說：「好唔捨得呢晚，可能係最後一晚。」之後召集各好友及中一、二生及HZD兄弟們上台與他大合照留念。

他亦感謝太太，他說：「多謝大S（太太），做演唱會過程好艱矩，好多嘢唔係掌握之中同預期之內，我希望做到最好，辛苦了大s，好多次佢爭啲情緒爆煲。夢想好難實現，理想就實現到，我好開心可以實現得到。」最後他以一曲《普通人》在依依不捨下為演唱會作結。

▲ 劉威煋落台與歌迷握手。

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