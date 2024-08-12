告别劏房｜民建聯倡以計分制有序取缔　 最低居住面積應不少於7平方米

▲ 民建聯今日舉行記者會，提出「告別劏房3.0」18項倡議，包括制定劏房登記制度。（民建聯供圖）

政府「解決劏房問題」工作組預計本月內會向行政長官提交建議書。民建聯今日舉行記者會，提出「告別劏房3.0」18項倡議，包括制定劏房登記制度，以計分制有序取締劣質劏房。民建聯期望在立法後2至3年內，逐步告別劣質劏房，並建議設1年過渡期，以過渡性房屋及簡約公屋支援因劏房不合規而需遷出的住戶，

民建聯「告別劏房行動」召集人鄭泳舜評估，現時全港有11萬戶劏房，有2萬至3萬個屬非常劣質，建議以計分制處理，如果達不到要求就會累積分數，愈高分的劏房就會被視為愈劣質；另要求設登記制度，要劏房業主在法例實施起某一個時間內，向部門登記有劏房出租的物業，讓政府掌握整體情況。

民建聯房屋事務發言人陳學鋒稱，現時公營出租單位的人均編配面積為不少於7平方米，建議局方參考標準、為劏房訂定不低於7平方米的最低面積標準；同時應一併設定最低的空間高度，以本港男士平均高度約1.75米為基準，建議地面量度至天花板的高度必須不少於1.8米。

陳學鋒續指，劏房大多為廚廁合一，除了引伸衞生問題，亦有安全問題，建議合標準的劏房若內設廚廁，兩者須有實質的間隔分開，如只設有廁所，亦應與其他空間有實質的間隔作分隔；屬於僭建、明顯有結構安全，不符政府地契條款，安全風險較高的劣質劏房，則優先予以取締。

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