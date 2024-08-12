  • 31°C
香港時間 : 2024812日 (一) 17:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

告别劏房｜民建聯倡以計分制有序取缔　 最低居住面積應不少於7平方米

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

民建聯今日舉行記者會，提出「告別劏房3.0」18項倡議，包括制定劏房登記制度。（民建聯供圖）

政府「解決劏房問題」工作組預計本月內會向行政長官提交建議書。民建聯今日舉行記者會，提出「告別劏房3.0」18項倡議，包括制定劏房登記制度，以計分制有序取締劣質劏房。民建聯期望在立法後2至3年內，逐步告別劣質劏房，並建議設1年過渡期，以過渡性房屋及簡約公屋支援因劏房不合規而需遷出的住戶，

童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

民建聯「告別劏房行動」召集人鄭泳舜評估，現時全港有11萬戶劏房，有2萬至3萬個屬非常劣質，建議以計分制處理，如果達不到要求就會累積分數，愈高分的劏房就會被視為愈劣質；另要求設登記制度，要劏房業主在法例實施起某一個時間內，向部門登記有劏房出租的物業，讓政府掌握整體情況。

民建聯房屋事務發言人陳學鋒稱，現時公營出租單位的人均編配面積為不少於7平方米，建議局方參考標準、為劏房訂定不低於7平方米的最低面積標準；同時應一併設定最低的空間高度，以本港男士平均高度約1.75米為基準，建議地面量度至天花板的高度必須不少於1.8米。

陳學鋒續指，劏房大多為廚廁合一，除了引伸衞生問題，亦有安全問題，建議合標準的劏房若內設廚廁，兩者須有實質的間隔分開，如只設有廁所，亦應與其他空間有實質的間隔作分隔；屬於僭建、明顯有結構安全，不符政府地契條款，安全風險較高的劣質劏房，則優先予以取締。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

取締劏房｜公屋聯會倡推劏房登記制及設3年過渡期　最低居住面積不少於9平方米
16:51 2024/07/16
取締劏房｜公屋聯會倡推劏房登記制及設3年過渡期　最低居住面積不少於9平方米
取締劏房｜林筱魯憂致住戶流離失所　冀有序取締、延長過渡性房屋居住限期
17:35 2024/07/23
取締劏房｜林筱魯憂致住戶流離失所　冀有序取締、延長過渡性房屋居住限期

你可能感興趣

取締劏房｜公屋聯會倡推劏房登記制及設3年過渡期　最低居住面積不少於9平方米
16:51 2024/07/16
取締劏房｜公屋聯會倡推劏房登記制及設3年過渡期　最低居住面積不少於9平方米
取締劏房｜林筱魯憂致住戶流離失所　冀有序取締、延長過渡性房屋居住限期
17:35 2024/07/23
取締劏房｜林筱魯憂致住戶流離失所　冀有序取締、延長過渡性房屋居住限期
陳學鋒 僭建 民建聯 鄭泳舜 劏房 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
急症室最長等候時間（08月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間12:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法
Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法