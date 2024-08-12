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日本地震｜日本部分地區正懸掛巨大地震預警　港府提醒港人赴日提高警惕

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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近期位於日本九州的宮崎縣對開海域發生7.1級地震，日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，香港特別行政區政府今日（12日）提醒身在日本或計劃前赴日本的港人要提高警惕。

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政府發言人表示，現時正值暑假旅遊旺季，加上日本是受港人歡迎的旅遊目的地，就日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，特區政府提醒計劃前赴或已在日本的港人應提高警惕，注意安全，並留意日本政府最新公布。

保安局鑑於日本當局向日本部分地區發出巨大地震預警，已更新外遊警示網頁有關日本的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。

身在日本的港人如需協助，可致電入境事務處（入境處）「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐日本國大使館聯絡（領事保護與協助電話：+81-3-6450-2195）。 

市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。

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