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著數優惠丨Häagen-Dazs推《Emily In Paris》限定包裝　BeMoreEmily濾鏡打卡贏tote bag

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 15 分鐘前

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熱門 全紅嬋 何詩蓓 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Häagen-Dazs更設計了BeMoreEmily的Instagram 濾鏡，只要拍攝及上載巴黎風時尚穿搭至Instagram限時動態，有機會贏取Häagen-Dazs x 《Emily In Paris》限量版tote bag！

世界頂級雪糕品牌Häagen-Dazs近期宣布與Paramount Consumer Products合作，配合由派拉蒙 (Paramount) 旗下MTV Entertainment Studios製作及Darren Star創作的全球熱播Netflix劇集《Emily In Paris》第四季的首播，攜手推出Häagen-Dazs  x 《Emily In Paris》限量版包裝。

全新的Häagen-Dazs  x《Emily In Paris》限量版包裝以粉色為主調，配上多個具法國標誌性的繪圖，包括鐵塔、愛心、花卉、高跟鞋和手袋，甚至法式露天茶座，既優雅亦富有魅力；同時亦配合經典口味的士多啤梨味雪糕家庭裝、脆皮雪糕批，以及EMILY IN PARIS系列雪糕杯4杯裝，讓你邊享受法國製造的頂級雪糕，邊欣賞最新一季《Emily In Paris》劇集！

Häagen-Dazs近期宣布與Paramount Consumer Products合作，攜手推出Häagen-Dazs  x 《Emily In Paris》限量版包裝。

除了品嚐最優質的法國製造雪糕外，亦可像劇中的Emily一樣，大膽嘗試不同的時裝風格及造型，活出雅緻生活態度！有見及此，Häagen-Dazs極有心思地設計了BeMoreEmily的Instagram 濾鏡，邀請大家在夢幻的巴黎展現屬於自己的時尚！

只要拍攝及上載巴黎風時尚穿搭至Instagram限時動態，鼓勵大家拍攝及上載巴黎風的時尚穿搭，貫徹法式生活態度之餘，更有機會贏取Häagen-Dazs x 《Emily In Paris》限量版tote bag！

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