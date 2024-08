著數優惠丨Häagen-Dazs推《Emily In Paris》限定包裝　BeMoreEmily濾鏡打卡贏tote bag

▲ Häagen-Dazs更設計了BeMoreEmily的Instagram 濾鏡,只要拍攝及上載巴黎風時尚穿搭至Instagram限時動態,有機會贏取Häagen-Dazs x 《Emily In Paris》限量版tote bag!

世界頂級雪糕品牌Häagen-Dazs近期宣布與Paramount Consumer Products合作,配合由派拉蒙 (Paramount) 旗下MTV Entertainment Studios製作及Darren Star創作的全球熱播Netflix劇集《Emily In Paris》第四季的首播,攜手推出Häagen-Dazs x 《Emily In Paris》限量版包裝。

全新的Häagen-Dazs x《Emily In Paris》限量版包裝以粉色為主調,配上多個具法國標誌性的繪圖,包括鐵塔、愛心、花卉、高跟鞋和手袋,甚至法式露天茶座,既優雅亦富有魅力;同時亦配合經典口味的士多啤梨味雪糕家庭裝、脆皮雪糕批,以及EMILY IN PARIS系列雪糕杯4杯裝,讓你邊享受法國製造的頂級雪糕,邊欣賞最新一季《Emily In Paris》劇集!

▲ Häagen-Dazs近期宣布與Paramount Consumer Products合作,攜手推出Häagen-Dazs x 《Emily In Paris》限量版包裝。

除了品嚐最優質的法國製造雪糕外,亦可像劇中的Emily一樣,大膽嘗試不同的時裝風格及造型,活出雅緻生活態度!有見及此,Häagen-Dazs極有心思地設計了BeMoreEmily的Instagram 濾鏡,邀請大家在夢幻的巴黎展現屬於自己的時尚!

只要拍攝及上載巴黎風時尚穿搭至Instagram限時動態,鼓勵大家拍攝及上載巴黎風的時尚穿搭,貫徹法式生活態度之餘,更有機會贏取Häagen-Dazs x 《Emily In Paris》限量版tote bag!

最新影片推介

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】