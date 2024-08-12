澳門動態｜澳門行政長官選舉10月13日舉行　政界收「封口令」避談特首人選

▲ 行政長官選舉管理委員會昨日(11日)向傳媒總結整體投票情況。（澳門新聞局圖片）

《澳門特別行政區公報》今日（12日）刊登第40/2024號行政命令，訂定今年10月13日為行政長官選舉日。

澳門行政長官賀一誠早前連續休假39日，至今未表態是否競逐連任。上月澳門英文媒體引消息指，賀一誠計劃在選委會選舉後，遞交其競逐連任澳門特區行政長官申請。澳門政界近來對特首人選絕口不提，據聞已收「封口令」。

澳門行政長官選舉委員會選舉昨日結束，總投票率是88.12%，略高於上屆87.2%，有效票共5346張，有效票率96.83%，白票18張、廢票157張。經選出的344名選委，今早進行了總核票程序。

按照《澳門特別行政區基本法》附件一及《行政長官選舉法》的規定，行政長官由年滿40周歲，在澳門通常居住連續滿20年，擁護《基本法》和效忠中華人民共和國及其澳門特別行政區的澳門特別行政區永久性居民中的中國公民擔任。行政長官是由一個具有廣泛代表性，由4個界別共400名委員組成的行政長官選舉委員會選出，由中央人民政府任命，任期5年，可連任一次。

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