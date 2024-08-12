超市大搜查｜《LDK》19款熱賣髮膜大比拼　6款A級滋潤護髮最平$57

【LDK／髮膜／髮油／頭髮／滋潤頭髮／護髮／超市大搜查／消委會】不少人都會使用髮膜或髮油產品，以滋潤頭髮、修護頭髮損傷。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測19款髮膜產品，比較各款產品的用後效果、成分和使用感，並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式，當中包括UNOVE、Sorule、L'Oréal、MUJI無印良品等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1078日圓（約57港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

最新影片：

3大標準評測髮膜

《LDK》指出，髮膜主要目的是修護頭髮，加強髮質健康以避免髮質自然老化受損，以及避免受風筒、捲髮器等熱傷害。

《LDK》以3大標準評測各款髮膜：

用後效果： 由專業髮型師在人頭模型的頭髮上塗抹產品，用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分，評分標準包括髮絲順滑度、柔軟度、光澤度等。

由專業髮型師在人頭模型的頭髮上塗抹產品，用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分，評分標準包括髮絲順滑度、柔軟度、光澤度等。 成分： 由專業頭髮美容師分析產品成分標籤，針對保濕成分、修護成分等進行評分。

由專業頭髮美容師分析產品成分標籤，針對保濕成分、修護成分等進行評分。 使用感：由多名受測者實際使用產品，針對產品塗抹難易度、清洗容易程度、用後感等進行評分。

19款髮膜

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

評測結果顯示，「UNOVE 深度損傷頭髮修護素 EX」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價為2,499日圓（約132港元）。

「UNOVE 深度損傷頭髮修護素 EX」在3項測試上均獲得4.5至5分。專業髮型師指出，測試後發現產品具有一定的保濕效果，讓頭髮質感保持濕潤、外觀上保持亮麗光澤，非常適合髮質較乾燥的人使用；專業頭髮美容師亦發現，產品含有多達31種氨基酸和蛋白質成分，具有高效保濕、修護頭髮之效果。多名受測者亦表示，使用產品後發現頭髮比之前更有光澤，讓臉部整體上更有精神，髮質也感覺上變得順滑，不易打結。

至於6款獲A級評分的產品中，「Off & Relax Silky Night Repair Premium Hair Mask」只售1078日圓（約57港元），性價比甚高。

同場加映：

超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹 消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水

消委會曾評測44款市售洗頭水樣本，當中有16款不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分），屬於安全之選，名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

《LDK》亦曾挑選了100款洗護髮新品和熱門產品，包括從藥用治療，到Salon級洗髮水和護髮素，並根據用後效果、成份及使用感受三大衡量要素，進行徹底比較。最終評選出29款A級或以上產品推薦，並按價格分成平價、中階價至奢華類別。推介名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +28 +27

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5