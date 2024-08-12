  • 29°C
香港時間 : 2024812日 (一) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜《LDK》19款熱賣髮膜大比拼　6款A級滋潤護髮最平$57

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【LDK／髮膜／髮油／頭髮／滋潤頭髮／護髮／超市大搜查／消委會】不少人都會使用髮膜或髮油產品，以滋潤頭髮、修護頭髮損傷。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測19款髮膜產品，比較各款產品的用後效果、成分和使用感，並挑選出用後頭髮狀態最佳的款式，當中包括UNOVE、Sorule、L'Oréal、MUJI無印良品等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售1078日圓（約57港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱失眠救星 靜觀導師教2組瑜伽動作　助放鬆肌肉更好入眠

3大標準評測髮膜

《LDK》指出，髮膜主要目的是修護頭髮，加強髮質健康以避免髮質自然老化受損，以及避免受風筒、捲髮器等熱傷害。

《LDK》以3大標準評測各款髮膜：

  • 用後效果：由專業髮型師在人頭模型的頭髮上塗抹產品，用風筒吹乾後再對頭髮的狀態進行評分，評分標準包括髮絲順滑度、柔軟度、光澤度等。
  • 成分：由專業頭髮美容師分析產品成分標籤，針對保濕成分、修護成分等進行評分。
  • 使用感：由多名受測者實際使用產品，針對產品塗抹難易度、清洗容易程度、用後感等進行評分。

19款髮膜

點擊圖片放大
+20
+19

評測結果顯示，「UNOVE 深度損傷頭髮修護素 EX」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價為2,499日圓（約132港元）。

「UNOVE 深度損傷頭髮修護素 EX」在3項測試上均獲得4.5至5分。專業髮型師指出，測試後發現產品具有一定的保濕效果，讓頭髮質感保持濕潤、外觀上保持亮麗光澤，非常適合髮質較乾燥的人使用；專業頭髮美容師亦發現，產品含有多達31種氨基酸和蛋白質成分，具有高效保濕、修護頭髮之效果。多名受測者亦表示，使用產品後發現頭髮比之前更有光澤，讓臉部整體上更有精神，髮質也感覺上變得順滑，不易打結。

至於6款獲A級評分的產品中，「Off & Relax Silky Night Repair Premium Hair Mask」只售1078日圓（約57港元），性價比甚高。

同場加映：

超市大搜查︱洗頭水含可致敏防腐劑或致皮炎出疹　消委會及《LDK》推介45款優質洗頭水

消委會曾評測44款市售洗頭水樣本，當中有16款不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分），屬於安全之選，名單如下：

點擊圖片放大
+16
+15

《LDK》亦曾挑選了100款洗護髮新品和熱門產品，包括從藥用治療，到Salon級洗髮水和護髮素，並根據用後效果、成份及使用感受三大衡量要素，進行徹底比較。最終評選出29款A級或以上產品推薦，並按價格分成平價、中階價至奢華類別。推介名單如下：

點擊圖片放大
+28
+27

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

消委會評測丨 逾9成頭髮造型用品檢出有害物　消委會推介12款5星噴髮膠+髮泥
12:29 2024/07/15
消委會評測丨 逾9成頭髮造型用品檢出有害物　消委會推介12款5星噴髮膠+髮泥
超市大搜查丨《LDK》比拼20款熱賣平價化妝水　A級保濕抗敏不黏立最平$30
15:29 2024/08/09
超市大搜查丨《LDK》比拼20款熱賣平價化妝水　A級保濕抗敏不黏立最平$30
超市大搜查｜《LDK》33款防曬產品大比拼　10款高效防UV 部分美肌兼防水
11:48 2024/08/06
超市大搜查｜《LDK》33款防曬產品大比拼　10款高效防UV 部分美肌兼防水
超市大搜查｜《LDK》比拼57款卸妝潔面產品　26款A級之選 5款性價比高更勝大牌
17:12 2024/08/02
超市大搜查｜《LDK》比拼57款卸妝潔面產品　26款A級之選 5款性價比高更勝大牌
超市大搜查︱《LDK》比拼11款女士止汗除臭劑　2款奪A+超強除汗臭方便使用
13:33 2024/07/26
超市大搜查︱《LDK》比拼11款女士止汗除臭劑　2款奪A+超強除汗臭方便使用
超市大搜查丨《LDK》比拼14款$75以下洗面奶　4款A級清潔力高易起泡最平僅$22
13:09 2024/07/19
超市大搜查丨《LDK》比拼14款$75以下洗面奶　4款A級清潔力高易起泡最平僅$22
超市大搜查丨《LDK》整合50款熱賣沐浴露　13款A級清潔力高兼保濕　最平$24媲美貴價品牌
10:01 2024/07/17
超市大搜查丨《LDK》整合50款熱賣沐浴露　13款A級清潔力高兼保濕　最平$24媲美貴價品牌

你可能感興趣

消委會評測丨 逾9成頭髮造型用品檢出有害物　消委會推介12款5星噴髮膠+髮泥
12:29 2024/07/15
消委會評測丨 逾9成頭髮造型用品檢出有害物　消委會推介12款5星噴髮膠+髮泥
超市大搜查丨《LDK》比拼20款熱賣平價化妝水　A級保濕抗敏不黏立最平$30
15:29 2024/08/09
超市大搜查丨《LDK》比拼20款熱賣平價化妝水　A級保濕抗敏不黏立最平$30
超市大搜查｜《LDK》33款防曬產品大比拼　10款高效防UV 部分美肌兼防水
11:48 2024/08/06
超市大搜查｜《LDK》33款防曬產品大比拼　10款高效防UV 部分美肌兼防水
健康問題 著數優惠 網絡熱話 養生 頭髮護理 美髮 保濕 消委會 日圓 日本

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】