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世界技能大賽丨港派出38名選手下月赴法　出戰「世界技能大賽」競逐33個項目

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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本港將派出38名選手參與素有「技能界奧林匹克」之稱「世界技能大賽」的33個項目。(有關機構提供)

巴黎奧運圓滿落幕，素有「技能界奧林匹克」之稱的「世界技能大賽」將於下月於法國舉行，本港38名代表選手正蓄勢待發，密鑼緊鼓訓練，冀以最佳姿態出賽，參與33個項目，勢為港爭取佳績。當中參與西式烹調」項目的女廚神直言參賽改變其生命，修補自我封閉性格，建立自信及鍛鍊出專業技術。另一名於雲端方案公司工作的香港選手，其老闆更是上屆同一項目的香港選手，主僱二人亦師亦友，成就「技能接力棒」。

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「世界技能大賽」將於9月10至15日在法國里昂舉行，為全球最具規模的技能比賽，由世界技能組織舉辦。是次比賽吸引來自逾70個國家及地區的約1400名選手，在59個技能項目中比併。今屆香港隊出戰的項目及參賽人數均是歷屆之冠，本港將派出38名選手參與33個項目。

「社恐」女廚神成長蛻變 

「西式烹調」項目的香港代表黃湘來自湖南，她自小一來港，但當時母親仍居於內地，故她需暫住親戚家中。由於性格較內向，自嘲如「社恐」，她說：「親戚對我的照顧和愛當然不及母親，常因生活瑣事受責令我感到寄人籬下，曾不願回家亦不擅於與人分享感受。」幸她愛畫畫和下廚，閒時藉畫畫紓發情緒，中學起已為家人烹調家常菜。

文憑試後，黃湘曾到西餐廳任女廚師，奠定發展廚藝的決心，遂報讀國際廚藝學院(ICI)國際廚藝文憑課程。入讀更改寫其人生，由「社恐」變身女廚神。黃湘稱，導師鼓勵參與不同比賽豐富實戰經驗，並喜獲「HOFEX 2023」的「香港國際美食大獎」西式烹調項目銀獎、以至深圳、廣西的廚藝比賽獲獎。

得獎經驗讓黃湘變得勇敢，她稱，當導師介紹世界技能大賽時直感機會難得，於是主動爭取參賽。即使訓練難免感疲憊和吃力，特別是調適內向的性格更是一大挑戰。及後赴澳洲參加西式烹調比賽，奪得銀牌令其信心大增。

負責訓練黃湘的ICI國際廚務部課程經理(西式廚藝)梁義忠表示，她是首位女廚師代表香港出戰該項目，他個人亦曾代表香港參與同一項目，故此樂於傳承經驗。他另一任務是燃點選手的鬥志和信心，於是投其所好與她齊上繪畫班，以畫畫減壓和學習表達情緒。

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雲端運算前選手兼老闆 傳承技能和經驗

今屆「雲端運算」項目的香港代表，來自VTC雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生的温嘉智(Will)，他在VTC畢業前已與師兄、上屆世界技能大賽同一項目優異獎章得主伍善正(Mike)結緣。他在VTC讀書期間，曾協助一間雲端服務公司建立數據庫系統，而師兄於同一公司實習，兩人因而相識。

温去年畢業後加入師兄創辦的初創雲端方案公司，扣任雲端工程師。兩人除了主僱關係，更是「亦師亦友」，師兄甚至是他的奮鬥目標。他說：「最初是Mike鼓勵我參加世界技能大賽，除擴闊眼界外，亦可肯定自己的雲端專業水平，對事業發展有莫大幫助。」他坦言遇上問題時較急躁，容易自亂陣腳，影響臨場表現，師兄教授應戰時的情緒調控及如何抗壓，這對師兄弟更會一起打電子遊戲，既紓壓又可鍛鍊反應。

櫥窗設計新星 以巧手說故事

上屆本港代表於「櫥窗設計」項目奪金，創本港參賽以來第三面金牌。珠玉在前，今屆選手被寄予厚望，代表出戰的香港知專設計學院(HKDI)畢業生陳詠琪(Mavis)可謂一名「實力擔當」。

陳詠琪「少女心」十足，尤愛卡通人物Hello Kitty，每逢商場展覽皆會到場「打卡」，同時亦喜愛逛博物館，故此決定按興趣報讀活動、展覽及表演場景設計高級文憑課程。讀書時期已參與不同實習及到海外觀摩，包括在展覽中設計、製作攤位和宣傳品，籌劃不同商場展覽，累積經驗。

她獲選之路可謂「過五關斬六將」，她表示：「經歷五輪選拔賽，視每次為挑戰自己的機會，如每次嘗試用新的設計及展示方法，包括以鮮艷或柔和的顏色進行設計，或運用吊掛、對稱和三角型等不同展示技巧等。」她目前正集中訓練製作道具的手藝，由於工具和材料有一定重量，為免比賽期間令肌肉勞損和腰痛，她主動學習瑜伽和跑步鍛鍊體能。

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