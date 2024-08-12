前東張女神丨利穎怡離巢TVB即大解放派福利　阿忠勇字當頭全力以赴做採訪【多圖】

▲ 「前東張女神」利穎怡（阿忠）大派福利！

「前東張女神」利穎怡（阿忠）在今年7月中回應傳媒查詢時，承認剛離開TVB。目前以自由身方式與不同單位合作的她，火速於HOY TV《一線搜查》任主持，又有份拍電影、劇集，工作多籮籮！

向來在社交網上相當識做的阿忠，日前趁七夕佳節，晒出性感泳裝相，大騷深長事業線，十分養眼！

東張女神丨前「東張女神」利穎怡宣布離開TVB 曾採訪被襲壓力大到「鬼剃頭」

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前東張女神丨利穎怡勇字當頭做採訪

現年36歲利穎怡畢業於多倫多大學經濟學系，曾在中大修讀表演藝術系課程，本來從事公關工作的她在2012年考入TVB第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

被稱為《東張西望》「正義女神」的利穎怡在2015年至2022年間參與採訪工作，向來工作態度認真兼且非常搏命的她，在2022年5月11日播出的《東張西望》內，她再次無懼危險去追訪真相，可是慘被婦人連番武力攻擊。

利穎怡在追訪期間多次被陳小姐以手推車撞擊、無禮對待，陳小姐向Joan說：「唔好阻住我啊」。

後來，當利穎怡與陳小姐並排而坐時，問：「會唔會想囝囝多啲入嚟探你啊？」陳小姐聞言後就十分大力地向利穎怡「批踭撞面」。最後，《東張西望》攝製隊考慮到事態嚴重，當場報警求助。

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前東張女神丨利穎怡大解放晒事業線

在天夏仍然炎夏之際，利穎怡趁機派福利，大晒豐滿上圍、纖腰、白滑長腰，真是令人「心心眼」！

網民留言大讚：「狀態好好喎」、「靚到呢，選港姐贏晒」、「wow 大台失良材」、「七夕，仙女散發仙氣」，有網民就擔心利穎怡性感上陣會被老公「訓話」。

「回帶」到去年七夕，利穎怡同樣有派福利，身穿粉紅色低胸裙的她輕晒事業線，甜美又誘人！

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