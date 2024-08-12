巴黎奧運丨何雁詩自揭當初成為運動員原因　與這位金牌運動員合照引關注

▲ 何雁詩成為運動員原來關佢事？

何雁詩（Stephanie）在巴黎奧運有份為HOY TV擔任主持，曾為香港高爾夫球代表隊的她，為奧運高爾夫球賽事擔任旁述，表現不俗。

巴黎奧運正式完美落幕，今日（8月12日）Stephanie在社交網分享多張任主持的花絮照，當中她更自揭昔日成為運動員的原因與李麗珊有關。

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成為運動員與珊珊有關?

Stephanie先甫出與珊珊合照，並表示「爸爸一定感驕傲」：「講緊嘅唔係我有份做奧運嘅主持，講緊係我可以同香港首名得到奧運金牌嘅運動員李麗珊姐姐合照🥰 1996年，珊珊喺亞特蘭大奧林匹克運動會得到香港第一面奧運金牌，自此更激起好多港人對於運動嘅熱誠，發現原來香港嘅運動員都可以喺世界級嘅舞台佔一席位🥲 亦都因為咁，我爸爸就經常同我講要『為港爭光』，之後先開始咗我運動員嘅生涯⛳️🫂。」

她又感激各位運動員所付出的努力：「今次有幸喺 @hk.hoy 同大家一齊睇巴黎奧運，見證住咁多位香港運動員嘅努力，無論得到獎牌與否，你哋一世都會喺香港嘅奧運代表，而我相信大家都會對你哋滿懷感激。」

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開心能為高爾夫球作旁述

Stephanie亦很開心能有此機會為高爾夫球作旁述：「高爾夫球呢項賽事一般係主流電視台黃金時段都唔會有好多air time，多謝hoy今次奧運俾機會我係電視上為大家旁述高爾夫球。奧運睇左咁多項目，我都好明白當你唔太了解個運動時係好難有心機睇🥲所以我希望可以一步一步為大家介紹高爾夫球的緊張刺激同基本計分球例等～同大家默默補課，到下屆LA奧運我地都可以一齊投入睇高爾夫球比賽，我深信到時一定會見到我地香港🇭🇰嘅高爾夫球運動員🔥。」

最後，她感激所有前輩和專項評述員的努力：「我都係大家身上學到好多主持同運動項目嘅知識。下次 — 如果有下次 — 我一定會做得更好。」

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