  • 29°C
香港時間 : 2024812日 (一) 20:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨何雁詩自揭當初成為運動員原因　與這位金牌運動員合照引關注

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

何雁詩成為運動員原來關佢事？

何雁詩（Stephanie）在巴黎奧運有份為HOY TV擔任主持，曾為香港高爾夫球代表隊的她，為奧運高爾夫球賽事擔任旁述，表現不俗。

巴黎奧運正式完美落幕，今日（8月12日）Stephanie在社交網分享多張任主持的花絮照，當中她更自揭昔日成為運動員的原因與李麗珊有關。

鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

成為運動員與珊珊有關?

Stephanie先甫出與珊珊合照，並表示「爸爸一定感驕傲」：「講緊嘅唔係我有份做奧運嘅主持，講緊係我可以同香港首名得到奧運金牌嘅運動員李麗珊姐姐合照🥰 1996年，珊珊喺亞特蘭大奧林匹克運動會得到香港第一面奧運金牌，自此更激起好多港人對於運動嘅熱誠，發現原來香港嘅運動員都可以喺世界級嘅舞台佔一席位🥲 亦都因為咁，我爸爸就經常同我講要『為港爭光』，之後先開始咗我運動員嘅生涯⛳️🫂。」

她又感激各位運動員所付出的努力：「今次有幸喺 @hk.hoy 同大家一齊睇巴黎奧運，見證住咁多位香港運動員嘅努力，無論得到獎牌與否，你哋一世都會喺香港嘅奧運代表，而我相信大家都會對你哋滿懷感激。」

點擊圖片放大
+8
+7

開心能為高爾夫球作旁述

Stephanie亦很開心能有此機會為高爾夫球作旁述：「高爾夫球呢項賽事一般係主流電視台黃金時段都唔會有好多air time，多謝hoy今次奧運俾機會我係電視上為大家旁述高爾夫球。奧運睇左咁多項目，我都好明白當你唔太了解個運動時係好難有心機睇🥲所以我希望可以一步一步為大家介紹高爾夫球的緊張刺激同基本計分球例等～同大家默默補課，到下屆LA奧運我地都可以一齊投入睇高爾夫球比賽，我深信到時一定會見到我地香港🇭🇰嘅高爾夫球運動員🔥。」

最後，她感激所有前輩和專項評述員的努力：「我都係大家身上學到好多主持同運動項目嘅知識。下次 — 如果有下次 — 我一定會做得更好。」

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

天使綜合症丨鄭俊弘夫婦今晚辦天使綜合症慈善騷　何雁詩兒子睇綵排興奮彈琴打鼓
12:31 2024/07/07
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦今晚辦天使綜合症慈善騷　何雁詩兒子睇綵排興奮彈琴打鼓
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
14:35 2024/07/08
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
15:49 2024/07/20
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈
14:19 2024/08/08
鄭中基事件｜鄭中基被網民嘲「咁有錢都抑鬱」　何雁詩睇唔過眼：無知真令人無奈

你可能感興趣

天使綜合症丨鄭俊弘夫婦今晚辦天使綜合症慈善騷　何雁詩兒子睇綵排興奮彈琴打鼓
12:31 2024/07/07
天使綜合症丨鄭俊弘夫婦今晚辦天使綜合症慈善騷　何雁詩兒子睇綵排興奮彈琴打鼓
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
14:35 2024/07/08
天使綜合症丨何雁詩夫婦慈善騷台上哽咽　鄭俊弘：Asher在我們生命中出現有他的意義
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
15:49 2024/07/20
天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩有信心再生孩子　剖白面對兒子病情心路歷程
何雁詩 李麗珊 娛樂人物職業 高爾夫球 娛樂行業 奧運會 巴黎

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】