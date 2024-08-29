利用人工智能和物聯網塑造智慧社區 香港中學生職業專才教育比賽2023/24

近年香港社會及經濟環境急速變化，對各行各業專才求賢若渴，以應對社會不斷發展和改革的挑戰。由企業技術學院網絡（CTAN）主辦，並得到教育局、機電工程署、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會及家長與學校合作事宜委員會支持的「香港中學生職業專才教育比賽2023/24頒獎典禮暨作品展覽」假荃灣愉景新城D • PARK順利舉行。比賽以「利用人工智能和物聯網等新興技術解決生活上遇到的各種問題」為題，讓全港中學生運用新興智慧科技實踐創新意念，同時應用「職業專才教育」（VPET）授予的技能和知識，拓展職場發展視野。

▲ 「香港中學生職業專才教育比賽2023/24」頒獎典禮較早前於荃灣愉景新城D • PARK順利舉行。

▲ CTAN由7大學院及機構組成，包括中電學院、香港國際航空學院、香港建造學院、香港專業教育學院工程學科、生產力學院、港鐵學院及中華煤氣培訓學院。

職專教育培育行業專才

青年興，則香港興。特區政府向來重視青年發展，積極為年青一代提供優質教育，以迎接各種挑戰與機遇，尤其香港八大中心的建設正需要各行各業的專才，其中職業專才教育是香港教育體系重要的一環。企業技術學院網絡（CTAN）一直致力透過「職業專才教育」（VPET）鼓勵莘莘學子發揮創新能力，培養解決問題的能力，是次比賽邀請全港就讀全日制中一至中五學生以小組形式參與，通過溝通、參觀、學習、思考及組織，加深對CTAN及VPET的認識。

▲ 企業技術學院網絡主席暨中電學院校長張建中工程師認為參賽同學作品涵蓋環保、運動、旅遊業推廣、安全措施、友善措施等多個領域，足見同學對社區的觀察觸覺敏銳。

一眾入圍同學於典禮當日為嘉賓及現場觀眾逐一介紹他們的作品、提案構思及接受提問，與大眾一同發掘日常創意及科技應用，加深對CTAN及「職業專才教育」的認識。企業技術學院網絡主席暨中電學院校長張建中工程師認為參賽同學作品涵蓋環保、運動、旅遊業推廣、安全措施、友善措施等多個領域，足見同學對社區的觀察觸覺敏銳，亦體現VPET教育的精髓，讓年青人發揮創意思維，將課堂理論付諸實踐，提升解決難題能力，並掌握職場所需的新科技及知識，為生涯規劃作好準備。

▲ 參賽隊伍向嘉賓及現場觀眾展示與解說作品，當中如何應用智慧科技幫助解決社會問題。

▲ 教育局局長蔡若蓮博士, JP為頒獎典禮致辭。

政府積極推行「職學聯通、多元發展」策略，多管齊下推動職專教育的發展，務求令不同志向、能力、興趣的年青人都有學習的機會，同時掌握社會及職場上的技能，為升學、就業、終身學習打好基礎及發揮所長。教育局局長蔡若蓮博士在頒獎典禮上致辭時表示，CTAN自2018年成立以來，致力培育合資格的技術專業人才，以增強香港發展動能，做好科教興國的人才支撐，對香港各行業人力儲備的發展可謂功不可沒。「是次比賽鼓勵到學生發揮創新能力，利用人工智能等新興科技去解決生活難題，同時加深對職專教育的認識，以及其在社區上的應用，增強到他們投身職專行業以及報讀相關課程的興趣，相信CTAN將成為匯聚本地企業學院的強大聯盟，在促進香港技術專才的持續發展上作出更大貢獻。」

智慧科技解決社會問題

▲ 教育局局長蔡若蓮博士認為CTAN將成為匯聚本地企業學院的強大聯盟，在促進香港技術專才的持續發展上作出更大貢獻。

得獎同學反映比賽啟迪他們發掘個人專長及興趣，培養創新及解難能力，充分應用「以人為本」的設計思維去設計作品，善用日新月異的創新科技協助社會有需要人士解決日常遇到的生活困難，更可與業界專業人士進行交流和互動，審視社會問題，比如針對性提高香港人垃圾分類回收的意識，減緩環境污染及堆積區的超負荷等，為社會作出貢獻。

大會所提供的培訓課程、行業參觀、3D printing等支援，亦有助同學建立人際關係、擴闊職場視野，尤其鼓勵學生根據個人潛能及興趣，選擇合適的進修路徑，成為合資格專業和技術人才，邁進科技新世代。當中所運用到的人工智能、藍牙連接技術、物聯網等新興科技，均有助他們建立職場技能，拓展長遠的職涯規劃發展。

（特約）