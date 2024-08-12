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原子少年II｜台灣皇牌選秀月尾組新男團強者雲集　集結前韓團預備成員+街舞世界冠軍

娛樂

撰文： 吳霆俊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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香港皇牌選秀節目《全民造星》今年沒新一屆消息，台灣的選秀熱潮卻打得火熱。繼《菱格世代DD52》、《原子少年》、《未來少女》後，連續第四年再推出新選秀節目《原子少年II》。顧名思義是原子少年系列的延伸，繼續玩行星概念組新男團。

《原子少年II》將於8月24日開播，年復年舉辦選秀捧新血，上年新人還未站穩，下屆後浪又再推前。究竟是推動良性競爭，還是迎來審美疲勞？

分組出戰煉團魂

與一般的選秀節目玩法不同，台灣4季選秀節目均為團體戰。第一季《DD52》以啤牌花色分隊，拆成性感、可愛、型格及高冷4組風格，第二季《原子少年》走行星概念，分8大行星出戰，同樣風格各異，非常鮮明。

以團綑綁參賽者，好處是有助培養默契，猶如出道前團綜，用數個月培育粉絲基礎。壞處是一旦出道時有成員變動，甚至退團，將會是硬傷。

第一、二屆參賽者來自不同經理人公司，成功出道很靠各公司配合，但由磋商至簽約牽涉太多條件及商業考慮，討論時間太長，更有機會胎死腹中，第一屆《DD52》冠軍團正是如此。故節目由第三季《未來少女》開始改變玩法，以經理人公司組隊派員出戰，減少談判破裂的危機。

《未來少女》冠軍女團日光之橙相隔一年終於出道，人氣成員Phoebe、Bonnie卻無預警退團。經紀公司惟有以小分隊之名推出女團「ELL&s」，原團成員僅剩4人。

日籍選手年僅14歲

頭3屆節目概念、玩法均為全新，來到第四屆《原子少年II》，未知是否因《原子少年》獲空前成功，製作組食髓知味，竟翻炒行星概念。8大行星組名已用盡，今次就分晨之星、天狼星、風行者、克卜勒、鑽石星球、小行星6隊，網羅多位名氣與話題度兼備的參賽者，甫亮相已引來熱烈討論，包括前韓團預備成員、街舞世界冠軍，及年僅14歲的日籍選手。

從日前釋出的預告片段可見，各組正積極練習主題曲舞蹈力爭C位，眼看少年們暴風式成長，舞蹈導師亦不禁淚灑鏡頭前，最終以鑽石星球先拔頭籌獲極高評價。其實距離節目開播還有一個月，節目組已積極於社交平台上預熱，除了記錄練主題曲爭C位的過程，亦設「宇宙大爆炸」綫上人氣投票，短短10日，個別選手的票數已突破10萬。按照前幾屆經驗，投票排名或成比賽福利，有助爭勝。

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冠軍失利魔咒 出道團後勁不繼

4年出產4屆選秀，台灣男女團數量急增，單單自《原子少年》第一屆出道的男團已有7隊，去年7月結束的《未來少女》6組女團亦陸續出道。市場一下子需容納大量新人，而隨該屆選秀熱潮散去，加上新選秀節目又再臨，更考驗各團的後勁。

值得留意的是，前3屆選秀均有冠軍團魔咒，第一屆《DD52》冠軍女團G.O.F出道4年，除出道歌後再無新作。《原子少年》冠軍天王星出道前，成員小孩（何世華）捲性侵醜聞退團，團體剩4人以U:NUS出道。第三屆《未來少女》冠軍日光之橙則風波不斷，人氣成員出道前陸續退團，最終由9人變4人，聲勢大不如前。

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韓國追星界有句名言「得女粉絲得天下」，意指女粉絲不論忠誠度、購買力都比男粉絲更強，能令追捧的團體持續長紅，香港的MIRROR熱潮亦能印證此言屬實。台灣《原子少年》亦同樣，對比人氣滑落的《DD52》、《未來少女》出道女團，《原子少年》出身的Ozone、U:NUS及FEniX 3隊男團至今成績不俗，但仍未站得穩陣腳，《原子少年II》又再推出。不論已出道抑或新一屆參加者，站在風高浪尖的少年們惟有憑實力突圍，方可從審美疲勞的觀眾群中脫穎而出。

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