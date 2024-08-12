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黎明旗下歌手凌雪怡獲城大贈獎學金取錄　邀好友「燒賣」曾業喬齊拍新歌MV

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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凌雪怡《今年煙花特別多》MV

黎明A Music的旗下歌手凌雪怡（Apple）加入樂壇兩年，最近推出新歌《今年煙花特別多》MV已於8月8日正式上架，獲得不少迴嚮，而此歌的創作靈感，正是來自Apple的親身經歷。

Apple與最好的同學兼最好朋友，約定一齊升大學、一齊工作、每年一齊看煙花。但因為父母要移民，也要被迫跟隨移民。今年的煙花，亦成為Apple與好朋友最後一次一齊看的煙花。

凌雪怡《今年煙花特別多》MV

自身經歷創作成歌曲

肩負作詞重任的是「腦細」林日曦，將離別雖苦，但最終亦是甜帶到歌詞中，尾段的「以大人角色好好生活下來」、「完場就各有各努力出發」、「煙花再多明天亦消散」，令人明白到經歷令人成長，最重要大家都好好生活下去，期待有天再聚。

將自身經歷創作成歌曲，以真實的情感演繹出來，份外令人動容。連Apple錄音時，想起已移民的好朋友，也差點落淚。她說：「錄音時諗返同好朋友之間的點滴，不禁眼濕濕。但我要將情緒控制住，唔想影嚮唱歌。」

凌雪怡《今年煙花特別多》MV

入城大讀工商管理

好友赴外國升學，作為應屆DSE考生的Apple想念對方之餘，亦有考慮過自己的升學問題，說：「我也有想過去外國升學，但可能會對家人在經濟上做壓力。碰巧在MV上架前一天，我收到香港城市大學的獎學金及學位offer，加上要兼顧歌手工作，我決定留港升學。」未來，Apple會於城大修讀工商管理學士（環境商業系統管理）。

既然是親身經歷，Apple亦參演了MV拍攝，更找來曾參加《全民造星IV》的「燒賣」曾業喬，與她演繹故事中那段清澀純真的友情。一對好朋友，在即將離別前，遊走香港的尖沙咀鐘樓，欣賞維港夜景，乘坐山頂纜車，將值得紀念的都拍攝下來，留下段段美好回憶。縱有不捨，但仍為好朋友送上祝福，相信將來定必再見。

凌雪怡《今年煙花特別多》MV

好友「燒賣」齊拍MV

MV中加插不少對白，可能因為是親身經歷，沒甚麼演戲經驗的Apple表現自然，加上對手是好朋友「燒賣」，令情感更真摯。當中幾句對白「不如你同屋企人講你唔好走，好唔好呀?」、「我哋唔係講好咗要一齊升大學架咩?」、「你唔好唔記得我呀!」打入不少人的心坎。

不少樂迷看過MV後大呼感動，感受到共鳴。近年身邊總有朋友選擇了移民，或是安排子女到外國升學。對於18歲以下的學生，或是為人子女的，只能跟隨家庭的步伐…即使與同學之間約定了將來一齊升學，於朋友及家庭之間也只能作出取捨。

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