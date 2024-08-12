保良局8.14賣旗日  聯乘當代藝術家Michael Lau劉建文  攜手宣揚行善 全城擇善同行

保良局賣旗日將於8月14日（三）於全港各區舉行，今年保良局首次與本地著名當代藝術家、有「Figure教父」之稱的劉建文（Michael Lau）合作，以其《擇善同行Kinder Together》畫作設計出一套6款別出心裁的紙旗，呼應保良局年度主題「以人為本 眾心行善」，令今年賣旗日生色不少。今年登記參與活動的義工超過18,000人，包括保良局屬校學生及服務單位義工，以及一眾企業及團體義工的響應支持，展現眾心行善，團結合力的精神。

主動邀請Michael Lau合作 向公眾散播正能量

有「Figure教父」之稱的Michael Lau，創作過許多廣為人知的藝術玩具，更是代表香港潮流文化登上佳士德的佼佼者。今次他首次接受保良局邀請合作，讓「保良局賣旗日2024」的紙旗採用其《擇善同行Kinder Together》畫作設計，為社會上有需要人士籌款，別具意義。他解釋因自己曾面對困境，但卻沒有人伸予援手，故現在力所能及，就想盡力幫助別人。

保良局龐董晶怡主席表示很欣賞Michael Lau的藝術才華，更邀請對方特別為其定制畫作。她希望在任期內為積極推動善業做些特別的事，故想到邀請Michael Lau合作，採用定制的畫作到紙旗設計上，讓大眾共賞這幅充滿正能量的作品。

▲ 保良局龐董晶怡主席（左）表示保良局與關注弱勢社群的Michael Lau（右）擁有相同理念，故這次合作可說是一拍即合。

精美紙旗設計 帶出保良局連繫眾心行善精神

《擇善同行Kinder Together》出自Michael Lau的《花卉》系列，是他於疫情期間的創作。作品擁有不同的象徵意義，例如長有眼睛的花朵，代表不同種族的人，在共融的社會中懷著善心和愛心；畫中的手寓意向有需要的人伸出援手；心形圖案則提醒大家要做有意義的事情。Michael Lau希望大家看到這幅作品時，能想到與別人聯手行善。保良局龐董晶怡主席認為《擇善同行Kinder Together》是一幅充滿歡樂、散播正能量的畫作，故以它作為今年賣旗日紙旗設計，亦寓意了保良局連繫眾心行善，服務惠澤有需要的人。

▲ 以Michael Lau《擇善同行Kinder Together》畫作設計的紙旗，一套6款，設計精美，值得大家收藏。

新增線上賣旗義工招募 讓行善無遠弗屆

今年保良局賣旗日將於本月14日舉行，一套6款以Michael Lau《擇善同行Kinder Together》畫作來設計的紙旗極具收藏價值。除了親身現場買旗，保良局今年更新增線上賣旗義工招募，誠邀公眾以眾籌方式邀請身邊親友買旗，為行善出一分力！此外，市民亦可以瀏覽以下網站，透過支付寶香港AlipayHK、中銀香港「捐款易」、轉數快、八達通、PayMe、微信支付香港等支付平台捐款，隨時隨地捐款支持保良局賣旗日。市民亦可親身於7-eleven或Circle K各分店進行捐款，非常方便。

保良局賣旗日活動行政費由保良局董事會成員贊助，籌得善款將全數用於保良局多元服務，讓兒童、青少年、長者和殘疾人士受惠，確保一分一毫用於各項關愛扶弱工作。

▲ 透過線上賣旗捐款之善長，凡捐款$300或以上，可獲贈由保良局殘疾人士親手製作的手縫杯墊及特別版紙旗一份（右）。

▲ 透過線上賣旗捐款之善長，凡捐款達$2,000或以上，可獲印有Michael Lau《擇善同行Kinder Together》賣旗畫作環保袋一個。

捐款支持：

https://www.poleungkuk.org.hk/donation/po-leung-kuk-flag-day/

登記成為線上賣旗義工：

https://www.poleungkuk.org.hk/flagday/online/zh-hk/home

活動詳情：

https://www.poleungkuk.org.hk/support-us/fund-raising-activities/flagday2024

（特約）