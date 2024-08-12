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巴黎奧運｜國家男乒3人組重現「O咀男生」畫面　馬龍受訪身後隊友咬唇伸脷相視而笑

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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馬龍受訪時，站後面的樊振組與王楚欽相視而笑，神似小六生「讀書係我本份」的受訪畫面。

【巴黎奧運/中國乒乓/國家隊乒乓/奧運冠軍/馬龍/樊振東/王楚欽/O咀小學生/新油天】上月升中派位，油蔴地天主教小學（海泓道）的3位小男生接受媒體訪問的影片爆紅，想不到類似的畫面竟然在奧運場上重現。日前（9日）巴黎奧運舉行乒乓男子團體決賽，國家隊撃敗瑞典奪得金牌，有網民挖出一段3人的訪問影片，竟然神還原「O咀小學生」訪問畫面，令網民紛紛高呼可愛！

最新影片推介︰

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長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

在巴黎奧運乒乓男子團體決賽中，由馬龍、樊振東、王楚欽組成的中國隊以3比0撃敗瑞典奪金，為中國在該項目上拿下奧運5連冠的殊榮！人紅自然多人關注，有網民找回3人在四強勝出後接受傳媒訪問的一段影片，期間王楚欽及樊振東的神情、反應、站位等多方面也神似「讀書係我本分」的小六生受訪畫面，兩人呆萌表現令不少網友大呼「可愛」，再圈粉無數！

樊振組與王楚欽相視而笑，神似小六生「讀書係我本份」的受訪畫面。（網上圖片）

中國乒乓男團｜時而發呆時而咬唇伸舌

從受訪的兩分零鐘的影片可見，當時國家隊乒乓一哥馬龍站在前方回答提問，而王楚欽（站圖中左）及樊振組（站圖中右）稍為站後幾步取旁觀的態度。起初，王楚欽及樊振東目光呆滯地望向遠方，隨後兩人見到路過的法國隊立即相視而笑，而王楚欽更開心地舉起兩手。

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期後，兩人再度回歸發呆狀態，而王楚欽則偶爾出現一些如咬嘴唇、伸舌頭、撥弄頭髮等的小動作，旁若無人般地做起自己的事來，堪稱「表情王」，十分可愛。

中國乒乓隊｜樊振東王楚欽相視而笑重現經典畫面

接近訪問的尾聲，有記者提出新的問題，此時馬龍望向後方希望樊振組作答，對方此時便剛從望著遠方的視線回過神來、並笑笑口地叫馬龍回答便可以，然後便與王楚欽相視而笑，此情此景令人立即聯想起油蔴地天主教小學三名學生的受訪畫面。

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中國乒乓隊｜馬龍被網友笑稱「奶爸」

其實馬龍也不只一次「擔大旗」主力回答媒體問題，三人在乒乓球男子團體決賽贏得金牌出席新聞發布會，當中被問到「對那一場賽印象最深刻」時，王楚欽及樊振組再次發呆默不作聲，而馬龍望一望兩人後便微笑，繼而發聲回答傳媒問題。網民們看到影片後，也忍不住稱呼馬龍為「奶爸」照顧兩名師弟，有人更戲言，「這個家不能沒有馬龍。」、「馬龍是操碎了心。」

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