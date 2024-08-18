昔日女神丨顧美華素顏示人氣質依然　曾痛失三親人患抑鬱

資深女演員顧美華4年前跟馬浚偉合作舞台劇《生前約死後》，之後未有再於幕前演出，日前李純恩於社交網分享跟馬浚偉、顧美華以及黃錦江的合照，當中他寫道：「黃錦江從美國來香港開畫展，顧美華做東聚會，半途她『兒子』馬浚偉經過，愉快合照。」

顧美華氣質依舊

穿白色上衣、架上黑框眼鏡的顧美華素顏示人，72歲的她膚質算不俗，氣質依舊。至於在經典電影《國產凌凌漆》演「金槍人」的黃錦江私底下是書法家、畫家以及美術指導，擁有超高的藝術造詣。

回帶1984年，顧美華以32歲出道，首次拍攝電影《似水流年》即獲金像獎「最佳新演員」獎，當年入行做演員純粹為養家，只因失婚的顧美華要獨力照顧兩女兒。

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連失三位至親患上抑鬱

歷盡高低跌宕的顧美華曾於一年半內失去三位至親，妹妹顧麗華於09年因不堪丈夫出軌而自殺，未幾雙親亦因傷心過度而離世。

頓失至親的顧美華情緒不穩，更患上血壓高兼長期失眠，需要靠藥物才可入睡，儘管看了心理醫生和精神科，也幫不到她。

其後女兒生了三個仔女，專心湊孫的顧美華漸漸走出抑鬱陰霾，她曾經於訪談說：「仔女係要教，孫係要錫！」加上獲第二任丈夫Andy Yen的陪伴和愛錫，慢慢重展新生活，她亦學懂別將痛苦放大。

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