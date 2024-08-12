北都公路｜劉國勳：路政署允走線延至洪水橋　承諾考慮降低造價

▲ 民建聯新界北議員劉國勳建議完善北都公路走線。（民建聯fb直播截圖）

政府擬就北都公路向立法會申請逾11億元撥款，進行為期約38個月前期勘查工作。民建聯新界北議員劉國勳今日路政署署長邱國鼎等會面提建議，促完善走線，東面接駁沙頭角口岸，西面連接洪水橋，在設計加入大型交通交匯處，強化北部都會區整個交通網絡。劉透露，路政署接納將走線延至洪水橋，並承諾會考慮降低造價及加快上馬等。

劉國勳建議，彈性規劃流程，分階段動工加快進度，不同路段可按迫切需要同步或可提早進入下一階段，工程上亦可採分階段動工。建議採用「設計及建造」模式，讓工程承辦商可在38月內就進場就工程作設計及建造，盡快啟動工作。北都公路中的新田段及古洞段可分階段先行動工，以在2030年前有部份路段加快落成，令市民早日受惠

他又提議，優化設計及勘探，減低工程成本，考慮不同方面降低相關開支，如大部份北都土地用途已通過規劃及掌握更多資訊，可減少隧道路段、減少勘測點及採取中央採購方法等，目標降低兩至三成的研究勘探費用。

劉國勳期望路政署盡快調整撥款申請再提交立法會，啟動有關研究工序。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】