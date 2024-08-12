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非禮下屬｜警司否認非禮女下屬開審　事主供稱沒有人證未有即時報警

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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被告陸振中今於區域法院受審。資料圖片

已被停職的沙頭角分區指揮官陸振中警司，涉於2022年6月在粉嶺熟食中心與同袍晚膳時，三度於殘廁內非禮女下屬，翌月再涉於飯局後危駕及襲擊女事主等3名下屬，今（12日）於區域法院否認非禮等共7罪。事主X供稱，當晚被告曾三度於殘廁內非禮她，X情緒激動地供稱，「我有話唔好去廁所.....點解要去廁所」。X指事後曾將事件告知當時男友，由於當時沒有人證物證，加上擔心被人以有色眼鏡看待，「同埋我又低級，無人肯幫我」，於是當時未有報警。

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被告陸振中(44歲），報稱警察，現已停職，今否認3項猥褻侵犯罪、1項危險駕駛罪、1項襲擊致造成身體傷害罪、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及1項普通襲擊罪，事發於2022年6月22日、23日及7月15日。

控方開案陳詞指，被告案發時為沙頭角分區指揮官，女事主X則是其下屬。2022年6月22日，被告、X及3名督察於聯和墟熟食中心晚膳，其間被告指示X將啤酒「杯杯清」。被告其後尾隨X到洗手間，把她拉進殘廁內，X隨即離開，並獨自進入女廁。

惟X離開女廁後，被告將她拉入殘廁並鎖門，其後被告熊抱及強吻X，並非禮X胸部等位置，以及壓下X的頭，令X的嘴唇觸及自己下體。

控方指，X離開殘廁後伏在飯桌上休息，被告其後兩度拍醒X，叫她去廁所，並以同樣方式非禮X。X翌日凌晨曾將事件告知當時男友，同日告知警務督察陸俊宏。

至7月15日，被告及X等14人於粉嶺一酒家出席歡送晚宴。控方指，被告於晚宴即將結束時明顯有醉意，步履不穩，X與兩名督察蔡文浩及賴文顯見狀便陪同被告離開。蔡取車準備接被告回家，X則扶著被告離開酒家。

惟被告拒絕登上蔡的私家車，堅持自己駕駛，X與蔡擔心被告會有危險，於是尾隨被告到牽晴間停車場，其後兩人曾阻止被告駕駛，混亂間被告曾將車門夾向X。

被告其後駕駛，蔡抓住車門跟隨，X停車後上車嘗試拔取車匙，但遭被告襲擊及推下車。蔡及賴亦試圖拔取車匙，惟被告將蔡的手指放到口內，並用力咬斷蔡的指甲，並假裝要咬賴，涉案車輛期間曾撞向停車場牆壁及閘機等。有途人目擊事件後報警，軍裝警員接報到場，被告未有理會警員要求，登上的士前往沙頭角警署，並要求警署當值警長支付車費。

被告於警誡下稱，7月15日當晚並沒有喝酒，當時自己登上私家車後，X、蔡及賴大叫和拍打車廂及襲擊他。被告指因拒絕替3人隱瞞違規行為，他們遂捏造失實指控。

X供稱，在聯和墟飯局內，被告曾三度拉她到殘廁內，再迫她口交。X指，當時她感到難受，「我有話唔好，唔鍾意。X又指，當晚兩度於殘廁遭非禮被告後，她曾返回飯桌伏下休息，惟被告再叫X去廁所。

X於庭上突然情緒激動地指，「我話我唔想去廁所......我都唔想去廁所，做乜叫我去廁所」，X說罷後嚎啕大哭，又指「我有話唔好去廁所......點解要去廁所」，惟這些說話被人「當聽唔到」。

X激動地指，事後曾將事件告知當時男友，因為「現場無人幫到我，佢哋(在場同袍)睇到都當睇唔到」。X又指，由於當時沒有人證物證，加上擔心被人以有色眼鏡看待，「同埋我又低級，無人肯幫我」，於是當時未有報警。

聆訊明(13日)續。

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罪案 危險駕駛 沙頭角 粉嶺 啤酒

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