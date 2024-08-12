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反起跑線聯盟2 丨電影版未能拍成原因　劉偉恒預告朱茵將有感人演出

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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劉偉恒預告朱茵在劇集後段，都有有著如「紫霞仙子」般的驚喜演出。

ViuTV今晚（8月12日）起播出的《反起跑線聯盟2》是一套延續篇，劇集導演劉偉恒上次邀來梁詠琪首度拍劇，今輯則有久違拍本地電視劇朱茵擔任女主角，成為一大亮點。

《反起跑線聯盟2》承接第一季故事，講述「樂悠悠七小福」一同升上標榜愉快學習的樂天小學，一眾家長以為鬆一口氣，紛紛為著私人時間大增而雀躍，卻因為新來任教的冼老師（朱茵飾）嚴厲和高壓的教學方法，令眾家長和小孩叫苦連天。

而袁富華飾演的樂悠悠前孔校長決定出山，打造「樂悠悠愉快學習天地」為孩子重拾讀書樂趣。冼老師為証明自己的教學方法，毅然向孔校長下戰書，因此變成「愉快」和「嚴苛」兩種學習態度之爭。

《反起跑線2》去年暑假拍攝，一班小朋友演員都樂意再度回歸劇組。

原班人馬回歸

2022年播出《反起跑線聯盟》後，曾指有機會拍成電影版，但最後未有成事。劉偉恒解釋：「的確是有構思一個外傳電影的計劃，後來電視台覺得不如把製作資源用來拍攝劇集，我亦覺很好，因為當時完成第一季後，已有構思一眾小朋友長大讀小學後的故事。」

既然是續集，原班人馬能否參演是最大關鍵，劉偉恒感恩得到大部分演員的支持。「其中演瑤瑤的張曦晨，和演Martin的植海維，去年本來已去了外國，其家長都願意在暑假期他們回來拍攝；而潘燦良當時正和蘇玉華去旅行，亦特地縮短行程回港，都令我很感動。」

雖然上集女主角梁詠琪要開巡迴演唱會未有檔期，但她仍會在首集客串，帶出今季劇情。

潘燦良和周家怡在第二季再度重逢。

朱茵帶來驚喜

至於選朱茵演女主角，劉偉恒道出原因：「上一集有梁詠琪首次拍劇，是一個驚喜位，今集都沿著這方向選角，我提出想找朱茵，而當她看了劇本後都很喜歡，很快便答應演出，有機會跟『紫霞仙子』合作，我當然十分期待。」

而他最難忘的還有緊張的拍攝時間。「因為要配合小朋友的暑假時間，希望能在9月前拍完，但去年夏天香港經歷過颱風、暴雨等惡劣天氣，都很影響進度，幸而最終都能趕及完成。」

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家長學跟子女相處

《反起跑線聯盟》上一輯讓觀眾反思教育制度，今輯延續這個主題之餘，也希望帶來更為成熟的內容探討。

「今季主要兩個大方向，首先是講大人和子女的關係，家長會期望子女會怎樣對自己，但許多時子女也是望著父母能否跟長輩好好相處，好像我的女兒都會留意其（女麻麻）和我的溝通，如果大人的兩代關係都做不好，是很難以身作則的。」

家長們齊齊要上堂學習跟子女溝通。

因此在預告片中，可以看到一班家長都要嘗試在學校上堂，彼此一同學習親子相處學問。

另外，劇集也圍繞小朋友在學習環境上，「寬鬆」跟「嚴厲」永遠是水火不融的兩個極端，劇中朱茵和袁富華最後誰會贏出，有待觀眾追看，但若問作為父親的劉偉恒如何決擇，他不諱言：「如果因為太過強硬而影響了關係，相信我會選擇維持關係更好。」
 

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導演 朱茵 反起跑線聯盟 演員 梁詠琪 潘燦良 袁富華 家庭教育 演唱會 ViuTV

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