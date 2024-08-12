運動創傷｜江旻憓前十字韌帶兩度斷裂須手術重建　物理治療師拆解復康過程

於巴黎奧運奪女子重劍金牌的劍后江旻憓，膝蓋前十字韌帶曾兩度斷裂，需開刀做重建手術。能夠踏上五環殿堂，術後復康與訓練所花的毅力絕不可少。究竟前十字韌帶斷裂否是一定要做手術？術後復康過程如何？多久方可再做運動？交由物理治療師講解。

4類情況一般建議做手術

康現物理治療中心創辦人、註冊物理治療師吳廣儲（Oscar）指，前十字韌帶斷裂並非必定要做手術，需視乎情況而定。以下4類情況一般會建議做手術——常進行高強度運動的年輕運動員，運動專項牽涉大量急停轉向的動作，受傷後膝關節不穩定容易鬆脫，或半月板及內側韌帶撕裂的病人。「若忽視病況，半月板撕裂至無法修補、需求切除的話，膝關節提早退化的風險便隨之大增。」

▲ 前十字韌帶斷裂的復發風險甚高，物理治療師吳廣儲引述研究數據指3成年輕運動員術後兩年會再出現前十字韌帶撕裂。（iStock圖片）

若單純為前十字韌帶斷裂，運動需求不大、膝關節穩定的病人可嘗試進行保守治療，即以電療消腫、控制初期炎症，再配合手法治療和復康運動，回復關節活動幅度。

惟保守治療的階段性成效難以預計，重建手術則歷史悠久，亦有規律的物理治療復康階段，可參照數據與過往例子預計成效，故大多運動員均會選擇手術重建，應付接踵而來的比賽。

▲ 註冊物理治療師吳廣儲指，曾有運動員前十字韌帶斷裂多達3至4次。首次斷裂復康期為9至12個月，反覆受傷不但大大影響運動能力，復康期更會疊加，可長達一年半，處理難度亦大增。（曾耀輝攝）

術後首3個月為治療黃金期

手術後膝蓋會出現痛楚及腫脹，走太多路、上落樓梯都會痛。病人需同時開展復康計劃，按階段達致7大目標：防止重建的前十字韌帶再度撕裂、減少膝關節腫脹及疼痛、回復膝關節活動幅度、改善下肢肌力、改善本體感覺及平衡力、維持心肺功能、改善生活功能及運動表現。若完全不做復康訓練，雙腳肌力會變差，基本跑跳也難以應付，即使追巴士跑兩步也覺困難。

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術後首3個月是治療黃金期，主要以消腫及簡單肌力訓練為目標，基本流程如下：

第一個月：以消腫減痛、保護已重建的十字韌帶、回復活動幅度為目標。病人應減少久站和步行的時間，因即使連續行走十數分鐘也可使膝蓋腫脹。可按需求進行冰敷及電療，同時練習膝蓋屈曲和伸直。膝蓋伸不直或增退化風險，接連影響盤骨甚至腰部，更有機會誘發腰痛。



第二個月：膝關節消腫無痛，活動能力有改善後，可開展肌力訓練以保護關節，如做深蹲。



第三個月：繼續提升肌力水平，提升整體感覺及平衡力訓練難度，增加帶氧訓練強度及時間。

按階段復康切忌急進

完成首3個月復康訓練後，若膝關節大致消腫和沒有疼痛，第4至7個月即可循序漸進地開展功能性訓練，如開始跑步，練習起跳落地、急停轉向的正確技巧，爆發力訓練如衝刺跑，以 敏捷度訓練、跳躍訓練等，7個月後便將進行一些運動專項訓練。

病人3至6個月可日常活動，至少9月12個月方可進行高強度的競爭型運動。Oscar提醒，病人於復康期間應注重休息，並時刻觀察膝關節有否腫痛及其活動幅度，出現膝關節水腫、疼痛增加即表示運動安排太急進或作息欠佳，應減低訓練密度與強度，忌過份進取。

復發風險高 3成年輕運動員術後兩年再傷

前十字韌帶斷裂的復發風險甚高，Oscar引述研究數據指3成年輕運動員術後兩年會再出現前十字韌帶撕裂。而此3成人內亦有2成人因避用受傷腳，而令另一隻腳受傷。另外，有一至兩成患者術後6年內需再次重建十字韌帶，運動需求愈高者風險愈大。

復發風險高低，取決於復康過程與病人重投運動的時間。假如首3個月復康不足仍進行高強度運動，由於自身移植至股骨和脛骨的筋腱固定需時，加上四頭肌、膕繩肌肌力太弱或無法保護十字韌帶，病人的起跳落地、急停轉向的技巧仍無改善，再受傷的風險便隨之增加。

從統計數據參考，完成復康後8成人可進行一般運動，6成半人可回復至手術前水平，卻只有5成半可應付競技水平的運動。復康過程需時長且不容易，更講求當中所花的努力。

術後黃金期復康運動教學

Oscar建議以下3種術後復康運動，適合於手術後不同階段進行，並由復康教練趙浩延（Zack）示範。

1/ 膝關節末端伸直運動（適合術後首月做）

做法：身體挺直，核心收緊。以彈力帶固定膝蓋，收緊大腿前側肌肉、對抗彈力帶的阻力，伸直膝蓋，視乎能力維持約3至10秒。

▲ 膝關節末端伸直運動（曾耀輝攝）

功效：增強股四頭肌肌力，改善膝關節伸直功能。

*每日都可做，但膝關節若出現紅腫熱痛、活動幅度變少即應休息。

2/ 深蹲（適合術後第二個月做）

▲ 深蹲（曾耀輝攝）

做法：初期可倚在凳前做自體深蹲，當臀部或大腿後側觸碰到坐墊，或屈膝角度至90度，維持約3至5秒即可站起。若膝蓋沒明顯腫脹、關節幅度沒減少，可逐步使用啞鈴、槓鈴增加負重。

功效：改善下肢肌力和協調，支撑身體做運動。

3/ 單腳着地（至少術後4至5個月方建議嘗試）

做法：站在箱子上，跨步着地，模仿運動時急停落地的動作。着地時支撑腳需以單腳深或半蹲姿勢維持平衡，膝蓋不能向內扭。

功效：讓患者學習正確且安全的單腳落地技巧。

▲ 單腳着地（曾耀輝攝）

重投運動前自我測試

Oscar建議病人先進行自我測試評估能力，達標方重投運動，可減少再次受傷的風險達3成半。可參考以下其中幾種：

1/ 單腳下肢肌力測試

做法：於座椅前單腳深蹲，保持身體穩定，於膝蓋不向內扭的情況下做10下。



若可完成10下，可應付一般生活。若需參與跑步賽事，則至少需完成20下。

▲ 單腳下肢肌力測試（曾耀輝攝）

2/ 單腳向前跳躍測試

做法：患者單腳站於起點，以單腳盡力向前跳，需站穩至少2秒。從起點測量腳踭着地之距離，左右腳交替做，以評估下肢力量、平衡能力及動態穩定性。

左右腳彈跳距離差距少於兩成者，可應付簡單跑步。若要高速跑動，兩腳差距不應超過一成半，高強度運動者兩腳差距應少於一成。

▲ 單腳向前跳躍測試（曾耀輝攝）

3/ 單腳連續側向跳

做法：設兩條相距40厘米的白綫，30秒內來回於界外單腳跳躍，不得踩界，並計算連續成功的次數。雙腳交替做，以比較左右腳能力。

▲ 單腳連續側向跳（曾耀輝攝）

用以評估下肢力量、平衡力、動態穩定性與快速橫向移動的敏捷度。兩腳的成功次數差異不超過1成，方可安全應付高水平運動。

預防復發3大貼士

訂定清晰目標

復康目標為基本活動就夠，抑或回復受傷前水平，還是需應付競技性運動？病人宜認清自身需求慎重決定，因復康計劃取決於個人目標，訂定後需嚴謹地按計劃執行。



復康目標為基本活動就夠，抑或回復受傷前水平，還是需應付競技性運動？病人宜認清自身需求慎重決定，因復康計劃取決於個人目標，訂定後需嚴謹地按計劃執行。 重投運動前先做測試，評估自身能力。



尊重術後康復的生理過程，自身移植至股骨和脛骨的筋腱固定需時，至少半至一年方可應付較高強度的運動，忌操之過急、輕視風險。

註冊物理治療師 吳廣儲

香港中文大學運動醫學及健康科學理學碩士

香港理工大學物理治療學（榮譽）理學士

香港大學專業進修學院現代針灸康復深造文憑

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