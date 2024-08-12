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學校動態｜聖火的精神不是拜金主義　黃永樹小學校長：向所有的運動員由衷致敬

升學教育

發布時間： 3 小時前

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熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳瑞良校長指出，每名運動員背後都有一個勵志人生的故事，勝負也從此變得渺小不重要。

奧運圓滿閉幕，聖火在希臘的天空傳到人間，從巴黎的埃菲爾鐵塔下送返天上。

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長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

國家隊代表四十次登上冠軍寶座，每一次也鼓起大家沸騰的奧運熱潮。我們的運動員代表張家朗、江旻憓和何詩蓓破天荒地獲得兩金兩銅的驕人成績，振奮民心之餘，也成為青年人的楷模。當我們聚焦鎂光燈下的成就時，且不要忘記「現代奧運之父」——法國教育家古柏坦（Pierre de Coubertin）提倡的奧運會初心。金牌以外，其實還有更重要的事——「團結、友誼、和平、進步」。

「參與」比「勝利」更為重要。聖火的精神不是拜金主義，能夠獲得奧運比賽的入場券，已經是一項了不起的成就。熊熊聖火，熱血熱腸。賽艇運動員趙顯臻沒有獎牌，但創出了香港最佳成績；羽毛球運動員謝影雪忍痛參戰，拍檔鄧俊文始終堅持不離不棄；體操運動員石偉雄克服韌帶斷裂的傷患，走過廿六年滿是玻璃碎的奧運之路……還有眾多不分國籍，不分膚色的運動員，他們都是只求盡其在我，從不計較成敗得失，傳承生生不息的聖火精神。

獎牌的亮光確是迷人，然而它比不上聖火的炫目。每名運動員背後都有一個勵志人生的故事，勝負也從此變得渺小不重要。冠冕或無冕也屬於激勵人心的情節，每一個情節也有扣人心弦的時刻，每一個扣人心弦的時刻背後就是一個奮鬥的故事。這些故事的主角，都有相近似的經歷：流過無數的血汗、忍受過傷患的煎熬、苦吞了難言的辛酸...... 我們應該向所有的運動員由衷致敬，感謝他們為我們寫出一個個勵志的故事，演奏出一首首熱情澎湃的生命交響曲。

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撰文 : 陳瑞良 保良局黃永樹小學校長

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