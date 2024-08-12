西班牙研究｜微波爐內驗出抗輻射微生物　包括或致命細菌【附專家教2招消毒去漬】

▲ 西班牙一項新研究在微波爐內部演出抗輻射微生物，其中幾種可能對人類致命。

【微波爐／微生物／抗輻射微生物／細菌／病毒／消毒／清潔】微波爐是不少都市人家中必備，加熱食物非常快捷方便，不過高溫亦未必能將病毒細菌一併消滅。外國就有研究團隊從多個微波爐內部進行抽樣，結果發現部分含有抗輻射微生物，當中甚至有幾種可能對人類致命，因此建議市民應定期對微波爐進行消毒及清潔。

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綜合《每日郵報》、《新聞週刊》等外媒報道，西班牙新創公司Darwin Bioprospecting Excellence的研究團隊從30個微波爐內採集了生物樣本，其中10個樣本來自單戶家庭的廚房，10個來自餐廳等公共空間，還有10個來自科學實驗室。

團隊分析30個樣本後，一共發現了747個不同屬（genera）的微生物；值得留意的是，儘管大部分微生物均常見於一般廚房環境，但當中有幾種微生物卻有可能危及生命。研究報告的作者之一Daniel Torrent指出：「家用微波爐中發現的某些菌屬，克雷伯氏菌、腸球菌和氣單胞菌都有可能對人類健康構成風險。」

其中克雷伯菌可引起一系列感染，包括肺炎、血液感染、傷口或手術部位感染和腦膜炎；腸球菌亦有可能引致泌尿道感染、血流感染和傷口感染；氣單胞菌則與胃腸道感染、腎病、蜂窩性組織炎和腦膜炎等疾病有關。該項研究近日在期刊《Frontiers in Microbiology》發表。

根據美國人口普查數據，當地90%的家庭都擁有微波爐，專家建議每星期清潔微波爐一次，但其他相關調查就顯示，有3分之1的美國人皆未能做到上述要求。對此研究團隊就指出，有研究顯示微波爐運作時產生的輻射並不能消除微生物污染，因此建議市民定期清潔微波爐。Daniel Torrent表示：「我們建議定期使用稀釋的漂白水溶液或市面有售的消毒噴霧劑，對微波爐進行消毒。」，並建議市民在每次使用微波爐後用濕布擦拭內部，以清除可見的殘留物，防止細菌滋生。

「叮」2種物品除污漬

除了上述的漂白水及消毒噴霧之外，日本家務網站「saita」亦曾經分享一種簡單的方法，只需按照以下5個步驟，將小蘇打及檸檬酸2種「天然清潔劑」放入微波爐中加熱，便能輕鬆去除微波爐的萬年污漬。

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同場加映：6種不能放入微波爐食物

日本節目《ハナタカ！優越館》分享，日常生活中有6種食品，都不宜放進微波爐叮。

雞蛋、腸仔、明太子、魷魚

相信很多人都知道雞蛋不能放進微波爐叮，因為雞蛋中的薄膜會因電磁波而發熱膨脹，擠壓蛋黃而發生爆炸。

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蕃薯/易燒焦的食物

此外，節目組又試叮OL最愛的蕃薯。結果叮熱蕃薯17分鐘後，微波爐就開始冒出白煙，後來甚至起火。

上智大學理工學部物質生命理工學科堀越智教授解釋，食物上如有燒焦的部份，會容易集中電磁波，溫度可能會高達幾百度，所以糖分、鹽分高的食物，如醬油丸子，會更易燒焦，引致意外起火。

微波爐裏的油漬

節目更提醒，除了食物，微波爐裏的油漬都要小心！節目組實測，如在充滿油污的微波爐中加熱食物，油污會因加熱而產生碳化反應，最後起火。

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中式菜肉包，中式紅豆包

此前，東京消防廳亦曾實測其他可引致火災的危險食物，同樣發現煨番薯、生番薯，還有中式菜肉包，中式紅豆包在加熱約5至12分鐘就會燃燒起火。

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東京消防廳解釋，長時間加熱食物會令水分蒸發，導致持續碳化並產生易燃氣體。當微波爐充斥著易燃氣體時，食物已燒焦的部分會帶電並產生火花，會點燃易燃氣體，可能出現爆炸性燃燒。

所以，水分較少，但油分及糖分較多的食物，溫度容易在短時間內上升，放入微波爐加熱時要留意。

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