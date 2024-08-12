巴黎奧運｜ 國家隊奧運金牌得主獎金排名公開 全紅嬋奪兩金暫時只排第6名　

▲ 陳夢（右一）、孫穎莎（中）暫時獎金排名最高。

2024巴黎奧運已經圓滿閉幕，奪金選手的獎金也成為巴黎奧運閉幕後的熱門話題，國家隊運動員在巴黎奧運中共奪的40枚金牌，至於金牌得主可以獲得多少獎金，一直沒有官方的數字。内地《第一財經日報》不完全統計指出，平乒乓球選手陳夢在乒乓球女團、乒乓球女單項目皆奪金，累積獎金已來到376萬元人民幣，是國家隊目前獎金排名最高的金牌選手。

據《第一財經日報》報道，陳夢的獎金分別來自於山東體育局、青島市政府給予的獎金。值得一提的是，房地產大亨郭斌、王楠（雅典奧運乒乓球女雙金牌得主）夫婦將大力支持中國乒乓球隊，郭斌早前在抖音上表示，決定給女單冠軍金牌重量翻倍，陳夢很可能將獲得王楠夫婦贈予的6公斤黃金獎牌獎勵，折合人民幣300多萬元。

不過，獲得乒乓球男單金牌、乒乓球男團金牌的樊振東，獎金與陳夢則有天淵之別，他以獎金40萬元人民幣，暫時位居第10。

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巴黎奧運｜「莎頭組合」獎金排列第二

數據顯示，至於獲得乒乓球混雙的頭號種子「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎，兩人也各自在男團賽、女團賽中拿下金牌。同樣因為王楠夫婦的獎勵加持，郭斌在直播時宣布，將送予乒乓球混雙兩位運動員王楚欽和孫穎莎各3公斤黃金獎牌的獎勵，孫穎莎和王楚欽也將獲得總額近200萬元的獎金，並列榜上第二。

昌雅妮、陳藝文在女子雙人3米跳水中奪下金牌，二人的獎金也不同，昌雅妮以獎金75萬元人民幣暫列榜上第三名，陳藝文則以45萬元人民幣位居第6。

巴黎奧運｜全紅嬋獎金排列第六

奪得女子雙人跳水10米金牌的「嬋汐組合」全紅嬋、陳芋汐，其中全紅嬋在女子單人跳水10米台也奪下金牌，她的獎金只有45萬元，與師姐陳藝文並列第6，陳芋汐在獎金統計上僅累積15萬元人民幣。

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報導強調，國家隊巴黎奧運奪金選手的獎金統計僅以「地方政府、企業贊助、獎品汽車折合現金」3種獎金來源作為依據，但有些地方政府尚未公開獎勵金額，奧運金牌的標準獎勵在不同地區是不同的，該排名及金額並非最終結果。除了目前公開的部分獎金，該數據不包含匿名獎勵。

此外，國家體育總局將會發放約數十萬元人民幣的獎金給巴黎奧運金牌得主，但發放日子及奪金選手的金額未定。奧運金牌得主還會獲得來自霍英東體育基金會的獎勵，根據以往慣例，每位金牌得主可獲得1公斤的黃金及8萬美元的獎勵，但截至現時為止，霍英東體育基金會目暫未宣布詳情。

而在巴黎奧運會即將開賽前夕，中國一汽總經理、黨委副書記劉亦功宣布：在奧運賽場上，每升起一面五星紅旗，就向奧運健兒贈送紅旗EH7榮耀版私家車一輛。

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