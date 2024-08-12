高才通｜陳國基：正研高才通改良方向　考慮放寬兩類畢業生申請

▲ 政務司司長陳國基。（資料圖片）

【高才通／高才／續簽／陳國基／高端人才通行證計劃】政務司司長陳國基表示，正就高端人才通行證計劃研究改良方面，「比如說有些大學，某個科目比較出名，但可能不在100強大學，那麼也額外加到高才通計劃。也有一些內地大學很好，但可能還沒到100強，我們也開門。」

陳國基今日接受中新網訪問時表示，香港與內地一河之隔，文化、語音相通，「那麼他們來香港是最好的，最容易適應的，也希望多些內地年輕人來港，我們也朝著這個方向去做。」他說，特別喜歡年輕朋友來港，他們也帶來幾萬名小孩，當中9成都在14歲以下。「對一個老齡化很嚴重的地方來說，這些年輕人對香港的生產力、勞動人口也非常有好處。」

料高才成功續簽比例高

陳國基表示，截至今年7月底，各項人才計劃，一共收到超過34萬份申請，已經批出21萬份，當中有逾14萬人來港。

首批高才年底需續期，被問到預計成功續簽比例。陳國基說：「我覺得非常高。」他說，如果希望繼續留港，只要找到一份工作。

一般是由大學生擔任的工作就可以，是非常寬鬆的......所以如果高才通人才希望留港，我覺得很容易。

去年增8間內地和海外院校

勞工及福利局局長孫玉菡去年7月，亦曾提及類似改良方向，港府去年10月26日宣布，新增八間頂尖內地和海外院校，包括過去五年在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇位列前五名專門提供酒店課程的大學／院校，及過去五年在上海交通大學中國大學排名位列前10名而現時未在合資格大學名單中的三間內地大學，分別為武漢大學、西安交通大學，以及哈爾濱工業大學。

經擴大的合資格大學名單增至184間。

陳：不能用不好眼光看北上消費

另外，談到港人北上消費熱潮，陳國基說，不能用不好的眼光去看，強調「內地人去香港，香港人來內地，才能互相學習、互補不足。香港也有生意人，看到內地為什麼成功，那麼香港商人肯定會改變，然後適應市場的變化。」

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