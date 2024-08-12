羅天宇與球星韓天次較量　讚緋聞女友陳懿德做奧運主持表現好

▲ 羅天宇與香港球星韓天次較量。

藝人羅天宇近日身在內地忙於拍攝劇集《金式森林》，為了投入運動熱潮，特意從內地趕來參加今次黃埔天地活動，一向都是籃球愛好者的天宇，與香港球星蘇志樂、韓天次、楊文綱和吳嘉軒同場高手過招，更與其中一名比賽冠軍羅天朗合力聯手，與韓天次較量，最終勝出比賽，將全場氣氛推到最高！

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因工作關係未能看直播

天宇坦言非常興奮能與多位球星同場，表示亦有留意奧運消息：「因為身在內地拍劇，所以其實完全睇唔到比賽，不過張家朗同何詩蓓拎獎牌我都有留意。」

談到早前奧運男子籃球金牌爭奪戰，天宇坦言因工作關係，錯失觀看直播機會：「因為我朝早都係由深圳趕嚟活動，所以我冇睇到，都係起身同化妝嗰陣睇返賽事精華。我自己本身好鍾意勒邦占士（LeBron James）同史堤芬居里（Stephen Curry），佢兩個真係好勁。」

▲ 五大「籃」神

望將雞蛋仔帶到劇組萬歲

天宇又透露尚有一星期便拍攝完畢，在內地開設雞蛋仔生意的他，表示希望將雞蛋仔帶到劇組萬歲，但可惜未能成事：「我直頭好想喺現場整雞蛋仔畀佢哋食，但可惜因為唔可以整污糟啲地方，所以今次未能成事。（依家生意點？）依家已經有八間分店，八間都喺深圳，都想準備得好啲，去其他地方開分店。」

▲ 五大「籃」神

大讚陳懿德做得出色

講到其緋聞女友陳懿德連踩10日直播主持，大獲好評，他表示亦有留意相關報導，並大讚對方勤力：「佢真係好叻，又勤力，見到啲報道係鋪天蓋地。（有冇叫佢加油？）私下就冇，可能都會喺IG留言畀佢，見佢做《東張西望》訪問人又幾好，做《福祿壽訓練學院》又做得唔錯。」

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