  • 29°C
香港時間 : 2024812日 (一) 20:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅天宇與球星韓天次較量　讚緋聞女友陳懿德做奧運主持表現好

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

羅天宇與香港球星韓天次較量。

藝人羅天宇近日身在內地忙於拍攝劇集《金式森林》，為了投入運動熱潮，特意從內地趕來參加今次黃埔天地活動，一向都是籃球愛好者的天宇，與香港球星蘇志樂、韓天次、楊文綱和吳嘉軒同場高手過招，更與其中一名比賽冠軍羅天朗合力聯手，與韓天次較量，最終勝出比賽，將全場氣氛推到最高！ 

「女神收割機」羅天宇暗撻「東張女神」　IG洩「蜜」陳懿德回應緋聞

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

因工作關係未能看直播

天宇坦言非常興奮能與多位球星同場，表示亦有留意奧運消息：「因為身在內地拍劇，所以其實完全睇唔到比賽，不過張家朗同何詩蓓拎獎牌我都有留意。」

談到早前奧運男子籃球金牌爭奪戰，天宇坦言因工作關係，錯失觀看直播機會：「因為我朝早都係由深圳趕嚟活動，所以我冇睇到，都係起身同化妝嗰陣睇返賽事精華。我自己本身好鍾意勒邦占士（LeBron James）同史堤芬居里（Stephen Curry），佢兩個真係好勁。」

五大「籃」神

望將雞蛋仔帶到劇組萬歲

天宇又透露尚有一星期便拍攝完畢，在內地開設雞蛋仔生意的他，表示希望將雞蛋仔帶到劇組萬歲，但可惜未能成事：「我直頭好想喺現場整雞蛋仔畀佢哋食，但可惜因為唔可以整污糟啲地方，所以今次未能成事。（依家生意點？）依家已經有八間分店，八間都喺深圳，都想準備得好啲，去其他地方開分店。」 

五大「籃」神

大讚陳懿德做得出色

講到其緋聞女友陳懿德連踩10日直播主持，大獲好評，他表示亦有留意相關報導，並大讚對方勤力：「佢真係好叻，又勤力，見到啲報道係鋪天蓋地。（有冇叫佢加油？）私下就冇，可能都會喺IG留言畀佢，見佢做《東張西望》訪問人又幾好，做《福祿壽訓練學院》又做得唔錯。」 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

婚後事丨羅天宇改形象轉行搞笑路線　與王敏奕組「天海CP」浪漫對望
15:38 2024/03/15
婚後事丨羅天宇改形象轉行搞笑路線　與王敏奕組「天海CP」浪漫對望
再見‧枕邊人丨黃智雯笑指羅天宇怕醜面紅　 尹詩沛首度登場成關鍵人物
17:00 2024/03/23
再見‧枕邊人丨黃智雯笑指羅天宇怕醜面紅　 尹詩沛首度登場成關鍵人物
「女神收割機」羅天宇暗撻「東張女神」　IG洩「蜜」陳懿德回應緋聞
16:19 2024/04/09
「女神收割機」羅天宇暗撻「東張女神」　IG洩「蜜」陳懿德回應緋聞

你可能感興趣

婚後事丨羅天宇改形象轉行搞笑路線　與王敏奕組「天海CP」浪漫對望
15:38 2024/03/15
婚後事丨羅天宇改形象轉行搞笑路線　與王敏奕組「天海CP」浪漫對望
再見‧枕邊人丨黃智雯笑指羅天宇怕醜面紅　 尹詩沛首度登場成關鍵人物
17:00 2024/03/23
再見‧枕邊人丨黃智雯笑指羅天宇怕醜面紅　 尹詩沛首度登場成關鍵人物
「女神收割機」羅天宇暗撻「東張女神」　IG洩「蜜」陳懿德回應緋聞
16:19 2024/04/09
「女神收割機」羅天宇暗撻「東張女神」　IG洩「蜜」陳懿德回應緋聞
羅天宇 娛樂人物職業 娛樂行業 籃球

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】