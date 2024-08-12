巴黎奧運｜湯告魯斯歷3段婚姻拋棄兩度小產妮歌潔曼　女兒遺傳高顔值讀名牌大學

▲ 湯告魯斯曾歷3段婚姻，拋棄兩度小產妮歌潔曼，女兒遺傳高顔值讀名牌大學。

【巴黎奧運／奧運／奧運閉幕禮／湯告魯斯／Tom Cruise／洛杉磯奧運】巴黎奧運閉幕禮在周一（12日）凌晨舉行，荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）「從天而降」，現身法蘭西體育場，接過奧運旗幟，再駕駛電單車離開運動場，這幕亡命演出掀起全場高潮。62歲的湯告魯斯狀態依然Fit爆，而他的感情生活亦一直備受關注，過往經歷3段婚姻，最終均離婚收場。

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湯告魯斯婚姻｜Mimi Rogers（1987年-1990年）

湯告魯斯1981年出道開始參與電影演出，直到1986年，憑《壯志凌雲》（Top Gun）一炮而紅。翌年，湯告魯斯和比他年長6年的美國女演員Mimi Rogers秘密結婚。

有傳Mimi Rogers信奉科學教派，湯告魯斯受女方影響入教成為信徒。不過，二人的婚姻僅維持了短短3年，他們在1990年離婚，並無育有子女。

▲ 湯告魯斯首任太太Mimi Rogers比他年長6年。（網上圖片）

湯告魯斯婚姻｜妮歌潔曼（1990年-2001年）

湯告魯斯與澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）因拍攝《雷霆壯志》（Days of Thunder）擦出愛火，他和前妻在1990年辦妥離婚，即向比他年輕5年的妮歌求婚，並於同年平安夜拉埋天窗，二人更成為90年代最著名的金童玉女。

湯告魯斯與妮歌潔曼婚後兩度合作，分別是1992年的《大地雄心》（Far and Away）和1999年的《大開眼戒》（Eyes Wide Shut）。二人的婚姻維持11年，直到2001年離婚，是湯告魯斯最長的婚姻。

▲ 湯告魯斯和第2任妻子妮歌潔曼1999年曾合作拍《大開眼戒》。

妮歌潔曼曾向傳媒剖白，指1990年時曾懷孕，卻因宮外孕而流產，之後領養了女兒Isabella與兒子Connor。2001年，妮歌潔曼再度小產，湯告魯斯其後突提出離婚。

事隔多年，妮歌潔曼重提與湯告魯斯的一段情，指當年結婚時自己只有23歲，仍像個小孩，但她對這段婚姻不感到後悔，而二人離婚的原因仍是一個謎。

湯告魯斯婚姻｜Katie Holmes（2006年-2012年）

湯告魯斯2005年與年輕16年的美國女星Katie Holmes交往。同年5月，他在名嘴Oprah Winfrey節目上激動地跳上梳化興奮大叫，宣告跟女方拍拖，這一幕在當時引起熱烈討論。

湯告魯斯和Katie Holmes婚後經常高調放閃，但好景不長，這段婚姻只維持了5年半，Katie Holmes主動提出離婚，有傳因為湯告魯斯的信仰導致二人分開。離婚後，女兒亦由女方撫養，湯告魯斯被傳一直沒探過女兒。

▲ 2006年湯告魯斯和Katie Holmes讓名攝影師Annie Leibovitz拍下一家三口照片，女兒Suri透過《Vanity Fair》封面照首度曝光，當時相當哄動。（法新社圖片）

湯告魯斯婚姻｜女兒將升讀美國名牌大學

二人的女兒Suri Cruise遺傳了父母的高顔值，已滿18歲的她將於今年秋天升讀卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）主修時裝設計。1900年創校的卡內基美隆大學，位於美國賓夕法尼亞州匹茲堡，根據學校網頁，2024/25學年單是學費約6.45萬美元（約50萬港元）。

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