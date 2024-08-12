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深圳親子遊｜深圳灣口岸20分鐘直達來福士廣場　免費購物巴士路線全日18班來回

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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深場灣口岸直達來福士廣場，免費購物巴士路線全日18班來回 。

【北上攻略/深圳巴士/深圳灣口岸/來福士廣場/南山區/南油時裝批發市場/深圳免費巴士專線】為了滿足港人北上的購物需求，深圳巴士集團特別增設一條免費巴士專線H563線，從深圳灣不停站直達南山區的來福士廣場，一日多達18班，接載港人出入深圳人氣商場或熱門商圈。

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深圳免費巴士｜深圳新興熱點

毗鄰深圳灣口岸，有深圳蘭桂坊之稱的來福士廣場，坐落於深圳市南海大道與創業路交匯處，與毗鄰的近10萬平米南山購物公園融為一體，集購物、娛樂、休閒、居住、美食於一身，提供了現代化與文化的獨特融合，而且旁邊就是深圳版「首爾東大門」的南油時裝批發市場，多棟批發大廈款式多兼平民價格簡直是購物天堂！

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深圳免費巴士｜假日免費循環線

H563線為循環線，由深圳灣口岸A停車場出發，直達來福士廣場，僅需20分鐘即可從口岸直達商場，後返回深圳灣口岸A停車場。服務時間為節假日及香港公眾假期，上午9時半至晚上8時，全日合共有18班。由深圳灣口岸開出的最早班次為早上9時半，尾班車為晚上8時；而由來福士開出的最早班次則為早上10時至晚上8時半。上車點為廣場L1層大家樂旁邊，車廂乾淨整潔，冷氣充足，票價全免。

深圳灣口岸免費巴士
營運日期：周末及香港公眾假期
營運時間（20分鐘／班）：

  • 深圳灣口岸-來福士：9:30-20:00
  • 來福士-深圳灣口岸：10:00-20:30

 

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