巴黎奧運丨全紅嬋偕隊友回北京粉絲蜂擁接機　場面混亂險被弄傷超無奈

▲ 全紅嬋被大批粉絲包圍感無奈。

【全紅嬋/巴黎奧運/國家隊/跳水隊】巴黎奧運圓滿結束，國家隊在今屆奧運成績十分理想，奪40枚金牌、27枚銀牌及24枚銅牌，創下40年來境外參賽歷史最好成績。當中，國家跳水隊亦於今晨抵北京首都國際機場，當中成員以憑「水花消失術」成奪金的全紅嬋人氣最旺。

全紅嬋在巴黎已收到不少粉絲送公仔，新寵是《五星級大鼠》（Atouille）的主角「味王」巨型毛公仔。全紅嬋抱著它入閘，大師兄謝思埸更替她與老鼠公仔合照留念。

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巴黎奧運丨全紅嬋寸步不離

當國家隊到達北京首都國際機場，場面更墟陷，現場擠滿一睹金牌運動員風采的粉絲，全紅嬋甫現身即被粉絲重重包圍，並向她送鮮花、公仔，以及強行合照，令全紅嬋寸步難行。有一名大叔想向全紅嬋送花時，因為突然把花伸出，幾乎插到全紅嬋面上，令她差點受傷。因為期間全紅嬋被花束、公仔遮擋視線，不慎撞到前面的人，她亦即說對不起。

她已不停步不接收禮物，可是粉絲卻直接硬將禮物放上她的行李上，亦有人將禮物堆到全紅嬋教練陳若琳的行李車，就算陳若琳大叫拒絕也沒用，場面混亂，令全紅嬋十分無奈，面露苦惱表情甚至一度黑面。

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巴黎奧運丨網民指粉絲行為過火

事後，相關影片在網上瘋傳，有網民認為粉絲是本著慶祝的心情，認為全紅嬋黑面沒禮貌。

但大多網民指運動員坐完長途機已很累，接機的所謂粉絲根本沒體諒還要爭先恐後拍照打卡，未有理會運動員的心情及體力，紛紛留言：「不懂禮貌，直接拿花往臉上推，真粉會這樣麼？而且巴黎回國十幾個小時飛機，真的挺累的」、「她都說了想過正常人的生活，蹭流量的能不能放過她？」等，也有網民建議機場應安排特別通道，讓運動員不受騷擾下上車回家較合適。

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