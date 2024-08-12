  • 29°C
香港時間 : 2024812日 (一) 20:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨全紅嬋偕隊友回北京粉絲蜂擁接機　場面混亂險被弄傷超無奈

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 5 分鐘前

分享：

分享：

熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

全紅嬋被大批粉絲包圍感無奈。

【全紅嬋/巴黎奧運/國家隊/跳水隊】巴黎奧運圓滿結束，國家隊在今屆奧運成績十分理想，奪40枚金牌、27枚銀牌及24枚銅牌，創下40年來境外參賽歷史最好成績。當中，國家跳水隊亦於今晨抵北京首都國際機場，當中成員以憑「水花消失術」成奪金的全紅嬋人氣最旺。

全紅嬋在巴黎已收到不少粉絲送公仔，新寵是《五星級大鼠》（Atouille）的主角「味王」巨型毛公仔。全紅嬋抱著它入閘，大師兄謝思埸更替她與老鼠公仔合照留念。

點擊圖片放大
+20
+19

巴黎奧運丨全紅嬋寸步不離

當國家隊到達北京首都國際機場，場面更墟陷，現場擠滿一睹金牌運動員風采的粉絲，全紅嬋甫現身即被粉絲重重包圍，並向她送鮮花、公仔，以及強行合照，令全紅嬋寸步難行。有一名大叔想向全紅嬋送花時，因為突然把花伸出，幾乎插到全紅嬋面上，令她差點受傷。因為期間全紅嬋被花束、公仔遮擋視線，不慎撞到前面的人，她亦即說對不起。

她已不停步不接收禮物，可是粉絲卻直接硬將禮物放上她的行李上，亦有人將禮物堆到全紅嬋教練陳若琳的行李車，就算陳若琳大叫拒絕也沒用，場面混亂，令全紅嬋十分無奈，面露苦惱表情甚至一度黑面。

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

巴黎奧運丨網民指粉絲行為過火

事後，相關影片在網上瘋傳，有網民認為粉絲是本著慶祝的心情，認為全紅嬋黑面沒禮貌。

但大多網民指運動員坐完長途機已很累，接機的所謂粉絲根本沒體諒還要爭先恐後拍照打卡，未有理會運動員的心情及體力，紛紛留言：「不懂禮貌，直接拿花往臉上推，真粉會這樣麼？而且巴黎回國十幾個小時飛機，真的挺累的」、「她都說了想過正常人的生活，蹭流量的能不能放過她？」等，也有網民建議機場應安排特別通道，讓運動員不受騷擾下上車回家較合適。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
19:42 2024/08/08
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
今日 11:30
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
巴黎奧運｜17歲之齡成最年輕奧運三金王　全紅嬋戰鞋「醜魚拖鞋」爆紅熱賣
10:09 2024/08/07
巴黎奧運｜17歲之齡成最年輕奧運三金王　全紅嬋戰鞋「醜魚拖鞋」爆紅熱賣
巴黎奧運｜奧運金牌得主被「抽水」逐格睇？　原來全紅嬋與TVB奧運記者有關係
11:43 2024/08/07
巴黎奧運｜奧運金牌得主被「抽水」逐格睇？　原來全紅嬋與TVB奧運記者有關係

你可能感興趣

巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
19:42 2024/08/08
巴黎奧運丨全紅嬋婉拒英國選手零食　「最美教練」陳若琳一招化尷尬獲讚
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
今日 11:30
巴黎奧運｜全紅嬋家門變景點日夜繽紛　全紅桃全進鵬隨姐姐步伐當跳水運動員
巴黎奧運｜17歲之齡成最年輕奧運三金王　全紅嬋戰鞋「醜魚拖鞋」爆紅熱賣
10:09 2024/08/07
巴黎奧運｜17歲之齡成最年輕奧運三金王　全紅嬋戰鞋「醜魚拖鞋」爆紅熱賣
全紅嬋 娛樂人物職業 運動員 網絡熱話 奧運會

最高瀏覽

日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
日本地震︱日本罕發「南海海槽地震警報」　電視台模擬地震災情 恐波及大阪和名古屋　海嘯逾30米高料32萬人喪生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴黎奧運｜林郁婷性別爭議中奪金　小學母校祝賀驚揭童年私照老師：怎可能像男生
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
巴西空難丨巴西空難釀至少62人亡　8名頂尖癌症醫生不幸罹難　原計劃參加聖保羅腫瘤科醫學會議
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月12日 時間16:05）
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】