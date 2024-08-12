學校動態｜加拿大國際學校黃竹坑新校舍　佔地萬四呎設2歲幼兒英普雙語全新課程

▲ 香港加拿大國際學校（CDNIS）在黃竹坑 THE SOUTHSIDE 新開設的 Early Years Centre 校舍正式開幕。

香港加拿大國際學校（CDNIS）很高興宣布在黃竹坑 THE SOUTHSIDE 新開設的 Early Years Centre 校舍正式開幕。為加強學校社群的凝聚力及提供一個專為年幼學童而設的學習環境，CDNIS 首次將校舍擴展至南朗山道主校舍外。創新有趣的學習空間能激發學生與生俱來的好奇心，而讓學生更早接觸科學、技術、工程和數學（STEM），以及第二語言教育有助他們取得優勢，這在現今社會至為重要。

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240名學生將於2024年8月14日新學年開始在新校舍上課，包括廣受歡迎的3歲半日雙語幼稚園一年級課程，以及專為2歲幼兒而設的全新雙語幼兒課程。學生將會在英語和普通話的雙語環境中學習，享受雙語沉浸式教學。本學年的雙語幼兒課程和幼稚園一年級課程分別吸引接近800名學生報名，當中大部分申請者擁有加拿大、美國、英國、中國內地或香港國籍。

這個佔地約 14,000 呎的新校舍配備了最先進的科技，包括全球首次與教育界合作的日本藝術團體teamLab 的系統。這項揉合了藝術、科學和語言學習的嶄新科技能夠將學生的畫作在色彩繽紛的動畫世界中呈現，激發他們的想像力，探索自己的行為如何影響身邊的環境。這套 teamLab 系統匯聚了世界各地的藝術作品，以藝術讓學生與世界連結，拓展他們國際視野。我們亦會向全校師生開放 teamLab 系統，讓其他年級的學生也能在校園親身體驗這個創新的學習工具。

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作為本港提供 IB 課程的 8 所「一條龍」學校之一，CDNIS 致力於在幼兒教育課程開始培養以探究式為基礎的學習。這種教學方式有利於激發學生的學習興趣及訓練其解難能力等重要技能。同時，透過小班教學及經驗豐富的教師讓每位學生都能獲得應有的關注。

香港加拿大國際學校總校長黃添偉博士（Dr. Tim Kaiser）表示：「我們對這次校舍擴展及所增加的空間和多樣性資源感到十分興奮。這個新校舍將有助我們透過學習的樂趣、優秀的成就和品格的培養，實現凝聚學生的使命。」

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