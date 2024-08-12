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射鵰英雄傳之鐵血丹心丨此沙撞樣男神金城武　「新版郭靖」運動全能識潛水滑浪

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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內地演員此沙演郭靖！

外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》將於今晚（8月12日）首播，演員陣容有此沙、包上恩、何潤東、明道等，《鐵血丹心》故事主要圍繞郭靖與黃蓉，過往有不少演員飾演過這兩個經典角色，今次由兩位新進演員此沙和包上恩飾演，不少網友指此沙將郭靖的天然呆人設演繹到位，包上恩飾演的黃蓉可愛精靈同樣達標。

現年27歲的此沙來自四川涼山的彝族，此沙的全名為木古惹古·吉烏此沙，他在微博上偶爾分享自己的生活經歷，還會替粉絲們註釋彝族用語。

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射鵰英雄傳之鐵血丹心劇透丨第1至5集劇情預告　此沙包上恩演郭靖黄蓉

射鵰英雄傳丨「新版靖哥哥」為運動健將

畢業於四川電影電視學院的此沙，曾經在北京電影學院表演系進修，在學期間他獲電影《封神三部曲》的訓練營邀請，雖然在第三輪篩選便被淘汰，幸而老師發現他從小擅長馬術、拳擊等，便讓他進入營隊試一試，經過8個月的海選，最終有份飾演「楊戩」一角，此沙亦出式出道！

深邃的眼神加上一頭微捲的長髮，此沙獲網友封為「嫩版金城武」，這位「新一代靖哥哥」更是一名運動健將，馬術、拳擊、籃球、潛水、滑浪、射箭等無一不曉，相當全面！

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射鵰英雄傳丨此沙：從靖哥哥身上學習不少

在內地娛圈打出名堂的此沙，近期更殺入香港電影圈，分別參與了劉德華、謝霆鋒主演的《怒火漫延》和古天樂主演的《偵戰》，拍檔位位影帝級。

此沙曾於訪談中自言經歷跟郭靖有幾分相似，他亦從這個角色身上獲益頗多：「如果有一些其他的聲音也是很正常的，我沒有多麽期待結果，這也是我從靖哥哥身上學到的一點。我不是享受過程，而是感受過程，然後自己也會變得開闊很多。」

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