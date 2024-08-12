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僭建覆核｜賽西湖大廈僭建晾衣台須清拆　法官裁定業主司法覆核敗訴

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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北角賽西湖大廈業主早前就僭建物清拆令申司法覆核，今被裁定敗訴。資料圖片

北角半山賽西湖大廈925個單位中，有876個單位於廚所外牆僭建晾衣台，被屋宇署於2018及2019年發出清斥令，其中555個單位提出上訴被拒，當中489個單位涉及共615名業主提出司法覆核，法官今（12日）頒下判詞，裁定敗訴。法官指屋宇署沒有表示接納僭建物存在，只是表明不排除日後會採取行動執法，認為建築物上訴審裁小組決定合理。

申請人北角寶馬山賽西湖大廈(下稱屋苑)共615名業主，建議答辯人建築物上訴審裁小組，建議有利害關係為建築事務監督。

法官於判詞指，賽西湖大廈共有925個單位，當中876個單位廚房外牆僭建地台晾衣(下稱僭建物)，屋宇署於2018及2019年發出清拆令，555個單位提出上訴被拒，其中489個單位，涉及本案共615名申請人提出司法覆核，要求推翻決定。

法官指出，屋苑於1978年已有239個僭建物，屋宇署發出224個清拆令，業主聘請結構工程師勘察後證實結構安全，署方遂撤回清拆令。地政署於1980年曾建議業主申請補地價，將僭建物納入建築面積，最終沒有業主提出申請。

及至1991年，屋宇署就兩個僭建物發出清拆令，業主於1993年提出上訴，當時屋苑已有435個僭建物，業主認為僭建物結構安全，並具有合理期望，屋宇署應酌情處理，屋宇署最終沒有發出命令。

及至2018年，屋苑有876個僭建物，即95%單位均有僭建物，其中183個於1986年前已存在。申請一方認為，署方於超過40年來，因結構安全而容許僭建物存在。申請一方指，只要僭建物經檢驗後，屋宇署接納結構安全的話，應容許繼續保留。

法官於判詞指，證據顯示只有236個僭建物於40年來仍結構安全，屋宇署亦沒有表示接納僭建物存在，只表明不排除日後會採取行動執法。法官認為上訴審裁小組於1993年之決定，若被視為可容許僭建物存在的話，屬危險解讀，法官相信當時小組的決定並沒有鼓勵僭建作用。法官經考慮後，認為小組決定合理，裁定申請人敗訴，兼須支付訟費。

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