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香港小姐丨任慧妍雅集義賣月餅助弱勢社群　朱凱婷任新一屆會長：向社會傳遞更多正能量

娛樂

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 全紅嬋 法證先鋒VI 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2024》活動。

慧妍雅集於昨日及今日（8月11至12日）假中環街市舉行一年一度 《慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2024》活動。今年，慧妍雅集義賣月餅作慈善外，增設「中秋傳愛心2024」月餅慈善捐贈計劃，善長可捐贈月餅予弱勢社群。

巴黎奧運丨朱凱婷成奧運主持五朝元老　「學霸港姐」不自敢自滿：繼續增值繼續學習

同時，會上公布剛上任的2024/2025年度執行委員會委員名單，包括：會長朱凱婷（Heidi）、副會長戚黛黛（Priscilla、司庫宋愛儀（Ivy ）、秘書陳茵媺（Aimee）、公關理事王嘉慧（Cathy）、會員拓展理事莊思明（Lisa Ch’ng）、工作計劃統籌岑杏賢（Jennifer）。

會長朱凱婷從2023/2024年度執行委員會會長李潔瑩（Nicole Lee）手上接過象徵慧妍雅集之權杖，並表示:「好榮幸得到各位會員的支持及信任，能夠成為今屆會長，期待我與各委員成員、會員可以攜手合作，籌募更多的善款，惠澤社群。今年的慈善主題為『愛.無限』，希望透過不同活動，提高大眾多多關心自己的身心靈健康，向社會傳遞更多的正能量，共建和諧社會。」

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