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深圳好去處｜直擊深圳福田俄貨超市　10大必買推介+港人專屬優惠減$88

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 14 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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深圳福田俄貨超市港人10大必買推介，即睇詳情！

【北上攻略/俄貨集市/領展中心城/深圳福田】近年不少港人北上掃貨，Costco、山姆、沃爾瑪、盒馬鮮生等大型超市，也是掃貨必到點，除此之外，專賣俄羅斯商品的俄貨集市也大受港人歡迎。俄貨集市於深圳龍華區、寶安區設有分店，上月底再於福田區「領展中心城」再開分店，不但推出一系列限定商品，更有港人專屬優惠。

深圳俄貨集市新分店位於領展中心城，位置鄰近地鐵站，只需幾分鐘路程便可到達，商場店舖林立，匯聚餐飲、購物、教育等的選擇，吸引不少人前往。而剛於7月底開業的俄貨集市，佔地近萬呎，充滿異國風情的裝潢令人眼前一亮，店內主要售賣來自俄羅斯、烏克蘭等地的貨品，當中包括生活用品、零食、雪糕、酒類等等，以TOPick為大家推介10大必買之選！

剛於7月底開業的深圳福田俄貨集市，專賣俄羅斯商品。（任薏攝）

深圳俄貨集市｜1. 阿孔特牌多口味混合威化餅乾 ¥128

阿孔特牌多口味混合威化餅乾為深圳福田新店最新推出的商品，外盒造型俄羅斯地形設計，背面也有印上俄羅斯地圖。

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深圳俄貨集市｜2. 俄羅斯朱古力 ¥9.9起

俄羅斯朱古力為店內的熱賣商品，款式口味多不勝數，有不少更是港人最熱愛的商品。

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深圳俄貨集市｜3. Bonfeato牌奶油奶酪 ¥26.8

Bonfeato牌奶油奶酪同樣是福田新店限定，分別有蔬菜、蘑菇、鮮蝦等5種口味，口感紮實，鹹度適中。

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深圳俄貨集市｜4. 俄羅斯雪糕 ¥8起

俄羅斯特色雪糕是店內推薦商品，有不同口味，包括朱古力、奶油、雲呢拿等。

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深圳俄貨集市｜5. 薩娒控牌酸奶味奶油蛋糕  ¥8

雖然沒有特色的包裝，但卻是近期熱賣貨品，分別有奶油和朱古力奶油味，口感綿密，甜而不膩。

深圳俄貨集市｜6. 庫倫那達牌小白牛高鈣奶粉 ¥39.9

由生牛乳和牛初乳組成的高鈣奶粉，奶香味濃，能夠補充鈣質和蛋白質。適合3歲或以上飲用。

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深圳俄貨集市｜7. 安格耶夫頭餅乾系列 ¥18.8

同為熱賣貨品的安格耶夫頭餅乾，有多種口味選擇，如香蕉味、朱古力味、士多啤梨味等，外層鋪上一層糖霜，口感如蛋糕一般，可當作早餐或零食。

深圳俄貨集市｜8. 阿孔特牌酸奶威化餅 ¥9.9

這款威化餅為俄羅斯知名品牌之一，不含添加劑，且採用獨立包裝，方便攜帶。

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深圳俄貨集市｜9. 馬赫牌果醬 ¥16.8

不少人吃麵包都喜歡抹果醬，這款果醬用新鮮水果製作，無任何防腐劑和添加劑，果味濃郁，酸甜度剛好，適合喜歡果醬的大家！

深圳俄貨集市｜10. 斯拉貢曲奇系列 ¥29.9

這款有著可愛包裝的曲奇，不論是送禮或零食都可以。

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深圳俄貨集市｜Wechat Pay HK港人專屬優惠

由即日起至9月15日，WeChat Pay HK與多間內地商場合作，推出港人優惠，只要掃描店內的二維碼，即可獲$88優惠！當中的合作商場包括，領展中心城、One Avenue卓稅中心、福田星河COCO Park，以及新開業的俄貨集市等，經常北上的大家不要錯過優惠！

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